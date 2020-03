Posez vos questions à Michèle Kirry, préfète de Bretagne, invitée de France Bleu Armorique ce lundi

La France vit au rythme du confinement depuis une semaine. La préfète de Bretagne Michèle Kirry sera l'invitée de France Bleu Armorique entre 8h30 et 9h ce lundi 23 mars. Elle répondra à vos questions sur la gestion de la crise sanitaire dans la région.

Michèle Kirry, préfète d'Ille-et-Vilaine et de la région Bretagne

Soyez à l'écoute de France Bleu Armorique ce lundi 23 mars. Peut-on sortir de chez soi à deux si nos attestations sont signées ? Puis-je me rendre à un enterrement ? Pourquoi les marchés restent-ils ouverts ? Pour répondre à vos questions concernant le confinement et la gestion par l'Etat de la crise sanitaire dans la région, la préfète de Bretagne Michèle Kirry sera l'invitée de France Bleu Armorique entre 8h30 et 9h. Vous pourrez appeler au standard au 02.99.67.35.35.