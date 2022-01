Positifs au Covid-19, plus de 30 Landais sont bloqués en Colombie

Un groupe de 35 Français, dont une trentaine de Landais, sont bloqués depuis quelques heures en Colombie et placés à l'isolement. Ces membres du Cercle taurin de Villeneuve-de-Marsan (Landes) devaient initialement quitter le pays d'Amérique latine pour la France ce lundi 10 janvier, au terme de leur voyage, mais tous sauf un ont été testés positifs au Covid-19. Les nouvelles de leur santé sont bonnes, personne n'a développé de forme grave, mais leur retour est impossible pour l'instant, ils sont confinés dans leur hôtel de Bogota avec l'interdiction de quitter leur chambre.

"On nous a prévenu qu'il fallait rester dans l'hôtel et ne pas bouger" explique Jacques Gruet, l'un des Français bloqués, joint par France Bleu Gascogne. Il préside le Cercle taurin de Villeneuve-de-Marsan, qui organise ce voyage. Quelques heures seulement avant le départ prévu pour la France, les voyageurs ont découvert qu'ils étaient positifs. "Le 9 janvier, comme prévu, un laboratoire est venu nous tester à l'hôtel. Et le lendemain, les résultats sont revenus positifs pour 34 personnes sur 35" raconte Jacques Gruet. Pourtant, aucun membre du groupe n'avait développé de symptôme du Covid-19, d'où la surprise des Français en apprenant que les tests étaient positifs. Le voyage s'était jusqu'alors déroulé sans encombre : ces Français, partis fin décembre en Colombie, ont assisté aux ferias de Manizales et de Cali, tout en passant le Réveillon du 31 à Carthagène des Indes.

Un retour en France dès la fin de semaine ?

"Pour l'instant, tout le monde le prend bien. Personne n'est trop habitué à rester enfermer mais si chacun y met du sien, ça va bien se passer" estime le président du Cercle taurin. Selon lui, de nouveaux dépistages sont prévus ce jeudi. Ceux, parmi le groupe, qui seront alors testés négatifs pourront rentrer en France. Grâce à une assurance Covid-19 souscrite avant le voyage, ils sont assurés d'être affrétés dans un nouvel avion pour la France dès que les tests seront négatifs.