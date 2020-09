Post-confinement en Loire-Atlantique : les maires ruraux se demandent comment accueillir les citadins

22 maires de Loire-Atlantique réfléchissent à créer une association des maires ruraux dans le département. Les élus du Bignon, de Corsept, Lavau-sur-Loire, Rouans, Marsac-sur-Don, Paimboeuf, Avessac, Bouée, Sainte-Reine-de-Bretagne - pour ne citer qu'eux - se sont rassemblés, ce samedi à Saint-Viaud ,pour tenter de se fédérer. La première réunion du genre depuis les élections municipales.

Pour le maire de Notre-Dame-des-Landes, Jean-Paul Naud, la création d'une telle association regroupant les élus de communes de moins de 3500 habitants aiderait à peser un peu plus lourd face aux plus grandes villes dans les intercommunalités.

Pour faire entendre la voix des plus petites communes il me semble intéressant de partager nos propres expériences. Cela concerne le sport, la culture, la petite enfance, l'assainissement, le quotidien des habitants

Pour le maire de Saint-Viaud, Roch Chéraud, une association des maires de communes rurales de Loire-Atlantique serait un vrai plus pour les administrés.

On œuvre pour les habitants et on aimerait mieux se retrouver dans les choix politiques qui sont pris. Par exemple, peser dans le choix de fermetures de classes ou en terme de mobilité demander pourquoi est-ce-que le car de la région ne passe pas au fin fond de la campagne ?