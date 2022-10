Au Polo Beyris à Bayonne, la mairie va ouvrir une agence postale communale pour remplacer le bureau de poste

C'est une victoire pour le comité d'animation du quartier du Polo Beyris à Bayonne, et la mairie. Après deux ans de lutte, et après que le bureau de poste a effectivement baissé le rideau le 21 décembre 2021, le Polo Beyris aura de nouveaux des services postaux à partir du 24 octobre 2022. "Comme quoi, quand on ne lâche rien et que tout le quartier, riverains, associations et commerçants sont solidaires avec la mairie, on peut arriver à faire changer les choses" se félicitait Peio Durruty, membre du comité d'animation du quartier. "L'agence postale communale n'a pas les mêmes compétences que le bureau de poste, mais j'espère quand même qu'ils pourront envoyer de temps en temps un conseiller financier" avance Nicole, elle aussi membre du comité d'animation du quartier.

ⓘ Publicité

Courrier de la mairie envoyée aux résidents du Polo Beyris 1/2. © Radio France - Rémy Doutre

Courrier de la mairie envoyé aux résidents du Polo Beyris 2/2. © Radio France - Rémy Doutre

La mairie prend le relais

Pour cette agence de poste, c'est la mairie qui prend le relais. "Il y aura deux employés pour tenir le guichet, explique le maire de Bayonne Jean-René Etchegaray. Ça coûtera à la ville 40.000 € par an pour tenir cette agence postale." Le guichet sera ouvert du lundi au samedi de 8h30 à 12h30. La mairie prévoit aussi de rafraîchir les locaux. L'agence postale communale assure quasiment les mêmes services postaux qu'un bureau classique. Il sera toujours possible d'acheter des timbres, ou encore d'envoyer ou de recevoir des lettres ou des colis. En revanche, les services financiers sont réduits, avec des "retraits en espèces [plafonnés] pour les titulaires de Compte Chèque Postal et de Livret A postépargne, à hauteur de 500 € par semaine et par compte", et l'absence de conseiller financier.

Un distributeur automatique d'ici "la fin de l'année"

Avec l'agence postale, le distributeur automatique de billet devrait faire son retour, "d'ici à la fin de l'année" espère Jean-René Etchegaray. Une aubaine pour les riverains et les commerçants, qui doivent depuis la fermeture du bureau aller jusqu'au boulevard d'Aritxague pour retirer de la monnaie. "Beaucoup de gens ne peuvent pas se le permettre, regrettent Isabelle et Francette, deux commerçantes à côté de la future agence. Pour les personnes à mobilité réduite, c'est un enfer, et puis lorsqu'il y a des événements comme des vide-greniers par exemple, c'est difficile d'expliquer aux gens qu'ils doivent faire 1,5 kilomètre pour aller retirer des sous et pouvoir payer."

L'agence postale devrait à terme se doter de nouvelles compétences. "Nous réfléchissons à en faire une Maison France Service" dévoilait Jean-René Etchegaray ce mardi 11 octobre. Autrement dit, une structure qui permet de faire de l'accompagnement numérique pour les tâches administratives relatives à l'emploi, à la santé, au social, etc.

Les riverains du Polo Beyris se félicitent en outre d'être parvenus à trouver cette solution, quand d'autres comme à Sare sont toujours dans l'impasse.