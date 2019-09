Poubelles à Dijon : la ville plébiscitée par les touristes, avis plus nuancés chez les restaurateurs

Dijon - France

Ils se sont fait taper sur les doigts parce que leurs poubelles n'ont pas été déposées au bon endroit et à la bonne heure! Début septembre, trois Dijonnais, ont été condamnés par le tribunal de police... Ils ont laissé des ordures hors des emplacements autorisés et n’auraient pas respecté les horaires de collecte.

Gare, la brigade verte veille!

C'est la brigade verte qui a constaté les infractions et retrouvé ceux et celles qui les ont commises après avoir retrouvé des billets de train, des tickets de caisse et des enveloppes aux noms des trois personnes à l'intérieur des sacs poubelles. La gestion des ordures sur Dijon qu'en pensent les touristes qui fréquentent la ville? Dijon est-elle une ville propre? Y a t-il des progrès à faire?

Ces "monstres" sont restés plusieurs jours sur le trottoir rue Guillaume-Tell © Radio France - Thomas Nougaillon

"Dijon plus propre qu'Amsterdam"

On a posé la question à Rose, une Néerlandaise, Margrite une Allemande et même à Gérard et Christiane originaires d'Angers. "Comparé à Amsterdam c'est propre ici!" s'exclame Rose. "A priori ça à l'air assez propre, on n'a rien remarqué de particulier qui ait attiré notre attention... explique Christiane. A part quelques crottes de chiens!" tacle Gérard.

Comment les touristes voient-ils la gestion des ordures sur Dijon? Copier

Dijon ville "clean"

Mais par rapport à d'autres villes qu'elle a pu visiter, Dijon est très "clean" poursuit Christiane. "Marseille par comparaison est très sale! Il y a des poubelles partout, les gens jettent beaucoup de choses par terre dans les caniveaux : les canettes, les bouteilles, les couches des bébés".

Rose et sa petite-fille, âgée de 19 ans, qui vient faire des études à Dijon © Radio France - Thomas Nougaillon

"Cela donne envie de revenir"

Margrite, l'Allemande, elle trouve aussi Dijon "relativement propre par rapport à d'autres villes Françaises comme la ville de Troyes, Strasbourg ou encore Provins" et elle assure que "ça donne envie de revenir" dans la capitale des Ducs".

Margrite est Allemande elle connaît bien la France et Dijon pour y venir régulièrement © Radio France - Thomas Nougaillon

Les restaurateurs plus nuancés

Les ordures, les poubelles sont pourtant parfois un vrai casse-tête pour les restaurateurs Dijonnais. Khalid travaille dans un resto place de la Libération, il pointe du doigt le problème des cartons. "Normalement on pouvait les sortir tous les jours, maintenant c'est trois fois par semaine. C'est trop juste pendant les périodes d'été où ça bouge beaucoup. Cela nous fait de trop gros stocks à sortir d'un coup. Les autres commerçants ne sont pas très contents de voir tout ça traîner devant le restaurant".

Les restaurateurs ont de nombreuses poubelles à jeter chaque jour. Écoutez leurs avis d'experts à ce sujet. Copier

Des containers rue Vauban à Dijon © Radio France - Thomas Nougaillon

"Les containers enterrés ne sont pas vidés assez régulièrement"

Jean-Marc, restaurateur place du Théâtre, lui assure ne pas avoir de soucis. "Moi je n'ai pas d'avis négatif sur le traitement des déchets sur la ville, ça se passe très bien". Pascal, restaurateur place Émile Zola, lui n'est pas tout à fait de cet avis. "Nous on sort nos poubelles après chacun de nos services du midi et du soir. On a des containers enterrés sur la place mais malheureusement ils ne sont pas vidés régulièrement et ils débordent très souvent. Du coup on est obligés de stocker nos poubelles chez nous sinon on se fait verbaliser par la brigade verte" déplore-t-il. Yann, gérant d'un autre établissement de la place Zola explique que cette place "c'est notre lieu de travail, il faut qu'il reste agréable pour nous et nos clients".

Les containers enterrés de la place Zola débordent régulièrement explique Pascal un restaurateur - Pascal

Les containers enterrés de la place Zola débordent régulièrement explique Pascal un restaurateur - Pascal

Concernant les trois Dijonnais et leurs fameuses poubelles, le tribunal de police les a condamné à 68€ d’amende chacun et au versement d'une somme de 31€ pour les frais de justice.