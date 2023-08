Poubelles à Marseille : après le nettoyage de la gare dans la nuit, la grève reprend

Un nettoyage express qui risque d'être vite balayé. Ce vendredi, alors que la gare a été nettoyée dans la nuit , les agents de nettoyage de Laser Propreté, en conflit avec leur direction, ont reconduit la grève. Ils n'ont toujours pas trouvé d'accord avec les dirigeants de la société de nettoyage, Laser Propreté, en charge notamment de la gare Saint-Charles.

Un nettoyage dans la nuit

La grève, qui n'est pas la première de l'année, dure depuis le 1er août . Les agents de nettoyage assurent que tous les salaires du mois de juillet n'ont pas été payés. Des affirmations que dément totalement la direction de Laser Propreté. Selon elle, tous les salaires ont bien été envoyés aux salariés à "bonne date du 31 juillet 2023" .

Dans la nuit de jeudi à vendredi, alors que les poubelles débordaient de partout, un nettoyage a été fait gare Saint-Charles, où transitent 16 millions de voyageurs par an. Une opération de nettoyage mandatée par la SNCF. "A l'approche du week-end du 15 août, marqué par un fort afflux de voyageurs en gare, les services de l'Etat ont appuyé cette nuit l'intervention d'une entreprise tierce de nettoyage mandatée par SNCF Gares & Connexions, afin de ramasser les déchets en gare de Marseille Saint-Charles", a indiqué la préfecture des Bouches-du-Rhône dans un communiqué ce vendredi.

Le maire de Marseille, Benoît Payan, avait en effet pris jeudi un arrêté enjoignant la SNCF à nettoyer la gare en raison des "risques d'incendies et d'insalubrité que cause l'amoncellement d'ordures". Mais ce vendredi matin, un message affiché sur les écrans de la gare indiquait toutefois: "Un arrêt de travail de l'entreprise de nettoyage est toujours en cours depuis le 1er août. Merci de ne plus jeter de détritus en gare", a constaté une journaliste de l'AFP.

