Poubelles à Nantes : retour à la normal prévu fin novembre

Nantes Métropole a annoncé ce jeudi que tout serait rentré dans l'ordre d'ici la fin du mois de novembre. Les chiffres révèlent que 5% des rues ne sont pas régulièrement collectées depuis le début de la réforme de la collecte des déchets lancée le 1er octobre.

Les habitants vont devoir patienter jusqu'à la fin du mois. C'est ce qu'a annoncé Nantes Métropole ce jeudi 9 novembre, en ce qui concerne la collecte des déchets. Depuis le 1er octobre 2017, une réforme de la collecte a été mise en place. Un vaste chantier qui a sonné la fin du "fini-parti", système avec lequel les éboueurs finissaient leur journée à la fin de la tournée. Désormais ils travaillent 7h par jour, leurs conditions de travail ont été modifiées et ils ne sont plus que 200 agents au lieu de 224.

10% d'agents sont réfractaires à la réforme selon Nantes Métropole

Les riverains se plaignent de voir s'amonceler les sacs poubelles dans certaines rues de Nantes et une forte présence de rats, notamment quai de la Fosse. La direction des déchets a annoncé que 5% des rues n'étaient pas régulièrement collectées, soient 140 rues sur 3 000. Nantes Métropole précise aussi que 90% des agents sont favorables à la réforme et que donc 10% sont réfractaires.

Certains commerçants du centre-ville de Nantes attendent que les sacs poubelles soient ramassés © Radio France - Marion Aquilina

Anthony Texier est éboueur à Nantes depuis 21 ans, il assure qu'un retour à la normale prévu fin novembre, c'est impossible : "Il faut revoir les secteurs qui ne sont pas finis. On se rend compte qu'avec 10% d'effectifs en moins, l'absorption de tous les secteurs sur Nantes n'est pas possible."' Dans les semaines à venir, des tests devraient être faits sur les tournées qui sont trop longues et Nantes Métropole et la direction des déchets comptent discuter avec les 20 éboueurs réfractaires à la réforme.

Certains commerçants nantais sont aussi peu convaincus par l'échéance annoncée : "Des promesses ce sont des promesses, ça ne tient pas la route tout ça. Dernièrement on a été obligés de prendre les sacs et de les emmener nous-mêmes à la déchetterie, vous trouvez ça normal ?"