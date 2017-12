Pouillenay, village Téléthon en Côte-d’Or, se prépare pour l’événement

Le coup d'envoi du 31e Téléthon sera donné ce soir à 18h. Ce sera parti pour 30 heures de mobilisation dans toute la France. Cette année, c'est le village de Pouillenay, 600 habitants, dans l'Auxois, qui hérite du titre de village Téléthon départemental.

L'an dernier, en Côte-d'Or, le Téléthon avait rapporté 781.000 euros, au profit de la recherche et du développement de nouvelles thérapies contre les maladies rares.

A Pouillenay, commune de 600 âmes dans l’Auxois, cela fait dix ans que l’on participe au Téléthon. Aurore Mercey est aux commandes. Il lui faut en ce jeudi, veille du grand jour, penser aux derniers réglages. Un problème d’alimentation électrique est à résoudre. Elle en discute avec l’employé communal qui est en train de décorer la place devant la mairie à l’aide de sapins et de branches. C’est sur cette place que sera monté le village Téléthon, le matin même de l’événement.

Les bénévoles fidèles au poste

Une lutte contre la montre est engagée : "à 6h30 on monte dans les voitures, on va chercher des barnums et à 8 heures on attaque le montage sur la place. On met la déco, la déviation, la sono et tout ça ", explique Aurore Mercey qui peut compter dans sa commune sur une trentaine de bénévoles, et au total, entre 80 et 90 personnes, en prenant en compte les autres communes des environs partenaires de l’opération.

Carine est fidèle au poste depuis dix ans : « moi je m’occupe des quads quand ils arrivent, de donner à manger et à boire, je m’occupe de la buvette essentiellement ». Le Téléthon, ça la concerne parce qu’elle s’occupe d’un enfant handicapé, mais aussi parce que c’est un moment de partage et de joie. Elle se souvient de soirées mémorables entre bénévoles à la fin des précédents Téléthons.

Déserte la veille de l'événement, la place devant la mairie de Pouillenay va devenir très animée pendant le Téléthon. © Radio France - Jacky Page

Un défi pour les cyclistes

Jean-Marc Rigaud, le maire, ne doute pas de la réussite de cette fête majeure, couplée à un marché de Noël : « ça va être la grande fête, il y aura sûrement beaucoup de monde, et samedi, avec le départ de la centaine de quads sur la place du village, ce sera impressionnant, avec le bruit des moteurs ».

Car l'un des temps fort de ce Téléthon à Pouillenay, ce sera une randonnée en quad pour laquelle 130 engins sont inscrits. Mais le défi sera pour les cyclistes : « on va pédaler le jour et la nuit, c’est un euro du kilomètre et le but c’est d’en faire un maximum. On espère qu’on va vraiment exploser les scores et faire le tour de la planète en un week-end ». Aurore Mercey a déjà avec plaisir eu l'assurance de la participation de plusieurs clubs.

A Pouillenay, le Téléthon 2016 avait collecté 11400 euros. On compte parvenir à 16.000 euros ce week-end.

Comme chaque année, des dons, déductibles des impôts à 66%, pourront être faits par téléphone en appelant le 3637 ou sur le site internet www.telethon.fr

Le week-end du Téléthon

vendredi 8 décembre

Pouillenay :

17h, ouverture du marché nocturne qui se déroule sur deux jours. 18h, lancement des 36 heures Téléthon en présence des élus locaux, des médias, des représentants du téléthon départemental, des partenaires et des bénévoles. Chants des enfants du RPI (Regroupement Pédagogique Intercommunal) et lâcher de lanternes. Lancement du défi vélo sur 24h, avec « vélo smoothie ».

Venarey-lès-Laumes :

Animation prévue au Pantographe, nouvelle salle de spectacle. 20h, représentation de la chorale du collège Alésia et de l’école primaire Debussy. 21h, soirée année 80/90, animée par le groupe « Replay ».

Samedi 9 décembre

Pouillenay :

10h, ouverture de la deuxième journée du marché de Noël ; Balades en voitures historiques. Après-midi, présence des « chouettes du cœur ». 13h, départ de la rando quads (130 quads au départ). 13h, départ pour le parcours pédestre.

Venarey-lès-Laumes :

Toute la journée, dans l’entrée du magasin Super U. Vente de brioches, de produits dérivés. présence de voitures tunning. Dépistages visuels par Optic 2000.

Flavigny-sur-Ozerain :

de 9h30 à 17h : baptêmes de voitures rallyes, avec des pilotes licenciés au volant.