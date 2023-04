Poules, cloches, pandas : quelles sont les tendances chez les chocolatiers de l'Indre pour Pâques 2023

"Cette année, les pandas plaisent beaucoup !" Thibaut Pinardon tient la chocolaterie Les Trois chocolats à Argenton sur Creuse. Depuis trois mois, il produit sa propre pâte de cacao à partir de fèves et la transforme en sujets savoureux. "J'ai produit 200 kilos de chocolat dont les trois quarts en noir.".

Dans son laboratoire de la Grigne à Châteauroux, Delphine Sartout a même créée ses propres moules. "On cherche des idées, on s'inspire aussi de nos enfants, et puis on fabrique des moules en plâtre..." Elle aussi constate un retour fort vers le chocolat noir. "C'est une conséquence des problèmes qu'ont eu les industriels l'an passé - NDLR avec la crise qui a frappé les chocolats de la marque Kinder notamment*-. Les parents n'ont plus confiance et ils se tournent vers les artisans locaux*" se félicite Thibaut Pinardon.

De la qualité à prix raisonnable

Si les clients veulent se faire plaisir, ils sont toutefois très regardant sur les prix. La maison 3 chocolats a par exemple multiplié les petits sujets à prix modéré. La Grigne explique produire essentiellement à la demande, pour éviter les pertes et limiter les prix, malgré l'inflation qui touche les matières premières. Selon l'Insee, le chocolat a augmenté de 10% en un an.