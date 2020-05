"Poulidor, éternel second, éternel sourire" : un journaliste publie ses souvenirs du cycliste creusois

"Poulidor, c'est cinquante ans de ma vie", résume Daniel Pautrat. Ce journaliste pour Radio France et TF1 vient d'écrire un livre en hommage au coureur cycliste né en Creuse et mort le 13 novembre 2019. "Le roman de Poulidor" rassemble des anecdotes et des témoignages des proches de l'"éternel second" du Tour de France, vainqueur de 189 courses.

Daniel Pautrat a eu la chance de suivre et commenter la carrière de « Poupou » dès ses débuts dans les années 1960. "On a partagé des joies et des peines, notamment lors du fameux Tour de France de 1964." Ce jour-là, tous les journalistes assurent à Poulidor qu'il a battu la légende du cycliste tricolore, Jacques Anquetil. Mais Daniel Pautrat, chronomètre en main, lui annonce que c'est faux et qu'il finit une nouvelle fois deuxième. "Je l'entends encore me dire : "Mais c'est pas possible, c'est pas possible !""

Le sourire de Poulidor

Poulidor n’a jamais gagné le Tour de France, mais il a assurément gagné le cœur des Français : "C'est cela qui l'a rendu célèbre. On a fait de lui l'éternel second, enfin plutôt l'éternel deuxième, comme il aimait rectifier, pour rappeler qu'il n'avait certes pas fini premier mais qu'il y avait quand même des dizaines de coureurs derrière lui."

Raymond Poulidor aux cotés de son petit-fils Mathieu Van Der Poel, jeune champion cycliste; lors du Tour du Limousin 2017. © Radio France - Olivier Estran

Sa célébrité repose aussi sur son sourire légendaire, selon Daniel Pautrat, qui se décrit comme "Poulidoriste" : "Il ne disait de mal de personne, il ne se plaignait jamais, même quand il a eu des accidents et qu'il a dû abandonner à deux reprises le Tour de France, il acceptait ces coups du sort." Ce sourire ne l'a pas quitté, même après la fin de sa carrière sportive : "Il allait dans les grandes surfaces pour vendre des vélos à son nom, et il accueillait tous les potentiels acheteurs avec la même chaleur, il avait un contact incroyable", se souvient Daniel Pautrat.

"Poupou" reste d'après le journaliste le sportif français le plus célèbre de tous les temps avec le boxeur Marcel Cerdan. Daniel Pautrat espère que son livre permettra de faire connaître ce "champion exceptionnel" aux jeunes générations.