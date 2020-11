Le mythique cycliste originaire de la Creuse, Raymond Poulidor s'est éteint il y a un an, le 13 novembre 2019, à l'âge de 83 ans. L'écrivain Christian Laborde, installé dans les Pyrénées, lui rend hommage dans un livre, paru ce jeudi, "Poulidor by Laborde".

"Poulidor by Laborde" : un an après la mort du cycliste creusois, un nouveau livre lui rend hommage

Les adieux à "Poupou". Cela fait un an que Raymond Poulidor est décédé. Le mythique coureur cycliste s'est éteint le 13 novembre 2019 à l'âge de 83 ans. Le creusois d'origine a marqué l'histoire du Tour de France, et du vélo. Sa popularité, elle, demeure. Un nouveau livre consacré à sa vie, sa carrière vient de paraître ce jeudi aux éditions Mareuil. Intitulé "Poulidor by Laborde", son auteur Christian Laborde consacre une partie de son bouquin à l'enfance creusois de Raymond Poulidor.

La Creuse lui a donné une force extraordinaire

Le cycliste a vécu jusqu'à ses 7 ans Masbaraud-Mérignat près de Bourganeuf. Pour Christian Laborde, la Creuse, c'est un vrai marqueur dans l'histoire de "Poupou" : "J'ai essayé de reconstituer, ce que j'appellerai son parcours du coeur battant. Je fais revivre l'enfance de Raymond Poulidor dans la Creuse, et je le peins ainsi gamin, au milieu des arbres, des animaux, au coeur de la terre, puisqu'il est un fils de métayers. Je montre combien la Creuse lui a donné une force extraordinaire, et c'est avec cette force qu'il va devenir un champion cycliste."

"Il est passé directement des mancherons de la charrue, au guidon de son vélo. La terre lui a donné cette force là, elle lui a donné une droiture, car de même que le paysan trace son sillon bien droit, Raymond Poulidor a tracé sa route bien droite, en ayant le sens du travail bien fait", poursuit-il.

C'est vraiment un numéro un

Christian Laborde, tient aussi à tordre le cou au cliché de "l'éternel second" : "Raymond Poulidor est un premier, c'est un numéro un. Jamais champion n'a été aussi populaire que lui. Il faut savoir que dans les années 60, il recevait 1.500 lettres par jour, la seule autre personnalité qui en recevait autant à l'époque, c'était Brigitte Bardot. Poupou et Brigitte Bardot, c'était les deux stars. Il est premier dans nos coeurs, mais aussi sur la route. Il ne faut pas oublier qu'il a gagné beaucoup de courses. Il a gagné Milan-San Remo, le Tour d'Espagne, le Paris-Nice, simplement il n'a jamais gagné le Tour de France et c'est pour ça, qu'on dit qu'il est second. Mais non, il a toujours fait la course en tête, c'est vraiment un numéro un."