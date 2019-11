Poulidor : les bretons se souviennent du champion

La Bretagne est une terre de cyclisme a-t-on coutume de dire. Si Raymond Poulidor venait du Limousin, de nombreux acteurs du monde du cyclisme breton rendent hommage au champion.

Un coureur courageux, qui s'est battu. - Bernard Hinault

Malgré leurs 18 années d'écart, Raymond Poulidor et Bernard Hinault on couru l'un contre l'autre lors des Tours de France 75, 76 et 77. Des confrontations rendues possibles par la longévité de "Poupou", qui a couru jusqu'à 40 ans passés. "C'était un concurrent en face de nous, donc on ne se fait pas de cadeau, mais il y avait quand même de l'admiration les uns pour les autres !" se souvient Bernard Hinault. Sur cette image d'éternel second, Bernard Hinault rappelle que Poulidor "est quand même tombé en face d'Anquetil et Merckx, mais quand ils étaient pas là sur les autres courses, c'est lui qui gagnait !" Pour le breton quintuple vainqueur du Tour de France, la popularité de Raymond Poulidor s'explique par sa rivalité avec Jacques Anquetil : "La beauté de leurs affrontements a fait qu'il est devenu populaire" ajoute-t-il.

Emmanuel Hubert, directeur sportif de l'équipe cycliste Arkéa-Samsic

Le directeur sportif de l'équipe bretonne Arkéa-Samsic a souvent croisé Raaymond Poulidor, au gré des podiums des différentes courses cyclistes françaises : "Moi j'adorais presque me blottir à côté de lui pour parler du cyclisme d'antan, que j'adore. On dit toujours 'l'éternel second' mais l'autre fois je crois qu'il m'a dit qu'il avait gagné près de 190 courses ! C'est un très gros palmarès."

Il fait partie du patrimoine français, on peut le comparer à un monument. - Emmanuel Hubert

L'ancien coureur pense même que le nom de Raymond Poulidor a traversé les générations : "Aujourd'hui on interroge les jeunots de cinq à quinze ans, leurs parents ont toujours dit quand ils voient un cycliste : Allez Poupou !" Emmanuel Hubert décrit Raymond Poulidor comme quelqu'un "d'accessible", "auquel tous les français pouvaient s'identifier."

