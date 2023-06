Pour 215.000 euros, le testament politique de Charlotte Corday revient à Caen

C'est enfin l'épilogue du testament politique de Charlotte Corday. Cette lettre rarissime écrite par cette normande originaire de Caen, le 12 juillet 1793, est un symbole de la Révolution française. Il y a plus de deux siècles, Charlotte Corday a débarqué à Paris dans l'optique de tuer le journaliste Jean-Paul Marat. Un document de trois pages saisi sur elle lors de son arrestation où elle révèle sa détermination.

230 ans plus tard

Ce testament, intitulé "Adresse aux Français amis des lois et de la paix" a une valeur particulière pour la Normandie. Tellement de valeur, qu'un accord a été trouvé entre la région Normandie, le département du Calvados et la ville de Caen pour enchérir à Versailles, ce dimanche 11 juin. Les trois collectivités ont pu acquérir le testament pour la somme de 215.000 euros. 230 ans plus tard, le testament politique revient à Caen et sera exposé prochainement aux archives du Calvados.

"Cette pièce ne pouvait pas partir à l'étranger"

Écrit à Caen il y a 230 ans, "ce testament politique ne pouvait que retourner à Caen". Un achat des trois collectivités locales, qui fait la fierté pour le président de la Région Normandie, Hervé Morin : "On a sauté sur l'occasion qui était la vente de cette pièce qui a d'ailleurs été, de mémoire, je crois, sauf erreur, mise en vente sept fois depuis la Révolution française et l'État ne s'y était jamais intéressé. J'ai proposé à Jean-Léonce Dupont, président du département et Joël Bruno, le maire de Caen, de s'associer tous les trois pour acheter cette pièce majeure dans l'histoire de la Révolution française, de la lutte contre la Terreur. Ça va nous permettre de pouvoir bâtir de magnifiques expositions autour de ce testament".