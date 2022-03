Pour accueillir des réfugiés ukrainiens, il faut désormais s'inscrire auprès des préfectures

Ce vendredi 4 mars 2022, 1.900 réfugiés ukrainiens sont arrivés en France depuis l'invasion de leur pays par les forces armées russes, c'était le 24 février 2022. Ces 1.900 réfugiés ont fui leur pays en guerre. Souvent des femmes avec enfants qui viennent rejoindre des membres de leurs familles en France avec l'espoir de pouvoir très vite revenir en Ukraine. De nombreuses collectivités, associations, entreprises et particuliers ont souhaité pouvoir les accueillir, par solidarité.

Cet accueil s'organise, se structure. Depuis ce vendredi 4 mars 2022 il est désormais piloté par les préfectures, chacune compétente pour son département. Et pour recenser les offres d’hébergement, le ministère de l’Intérieur a mis en place des plates-formes, deux plates-formes. Une pour les personnes morales : collectivités, associations ou entreprises et la seconde pour les personnes physiques : initiative citoyenne ou particuliers. Cette plateforme a vocation à recenser des initiatives d’aide de différentes natures (insertion professionnelle, éducation, rencontres/loisirs), et en particulier les initiatives d’hébergement solidaire. Les particuliers volontaires seront ensuite mis en relation avec des associations.