Pour aider Léonie, une enfant handicapée, l'icaunaise Marion Besset participe à l'Ironman de Vichy

Ce dimanche 22 août, l'icaunaise Marion Besset, professeur d'EPS va courir un triathlon XXL à Vichy dans un but caritatif : lever des fonds pour financer un an de soins à Léonie, une fillette de 4 ans atteinte d'une paralysie cérébrale, à Lindry dans l'Yonne.

Marion, Léonie et damien, le papa de léonie et collègue de Marion

Nager 3,8 kilomètres, en pédaler 180 puis courir un marathon de 42 kilomètres. C'est le défi que s'est donné Marion Besset cette année. Le 22 août, elle sera à Vichy pour courir un Iron Man, le plus long format d'un triathlon. Au-delà du défi physique qu'elle voulait relever, c'est pour lever des fonds pour l'association des petits pas pour Léonie que cette professeure d'EPS a décidée de se mobiliser.

"Je ne sais pas d'où me vient cette idée. J'ai déjà couru un marathon et fait un triathlon, mais juste un petit format, s'amuse-t-elle. C'est dur, mais je sais pourquoi je le fais." Elle a passé toute l'année pour cette action. Ces dernières semaines, elle s'entraînait pendant vingt heures par semaine.

Aider Léonie, grande prématurée

" En tant que sportif, je sais la rigueur et les efforts qu'un Iron Man implique, explique Damien Berrué le père de Léonie. Je suis très reconnaissant qu'elle ai entrepris de le faire pour ma fille." Lui aussi est professeur de sport, c'est un collègue de Marion Besset. Avec sa femme, il a fondé l'association des petits pas pour Léonie récemment pour aider à payer les soins de sa fille.

Léonie est née à 24 semaines. Elle pesait 610 grammes à la naissance, soit 80 grammes de plus que sa jumelle Anna. Grande prématurée, elle a une paralysie cérébrale qui demande des soins, du matériel adapté... et donc de l'argent pour les financer. "Au début, nous avons essayé de gérer cela seul, mais ce n'était pas possible, se souvient-il. Nous étions renfermés sur nous-même. Mais quand nous avons créé l'association, beaucoup de gens sont venus vers nous. Ça fait vraiment du bien de voir qu'il y a une telle énergie autour de nous."

Objectif : 3 200 € et la ligne d'arrivée

Et de l'énergie, Marion en a dépensé. Trouver des sponsors, animer sa page facebook pour engager le plus de monde possible, s'entraîner. Tout cela pour rassembler 3 200 euros, l'équivalent d'un an de stages de rééducation motrice et d'oxygénothérapie pour Léonie. "Damien a toujours été très pudique sur sa vie de famille, raconte-t-elle. Quand j'ai vu que lui et sa femme avaient lancé une association, je me suis dit qu'ils avaient vraiment besoin d'aide."

Marion Besset est déterminer à finir sa course. © Radio France - Célia Gueuti

Il ne reste plus beaucoup de jours pour elle avant son triathlon XXL. Elle reste encore peu confiante, mais son objectif est clair. Passer la ligne d'arrivée, à son rythme mais avant minuit, l'heure limite. "Je passerais la ligne d'arrivée avec Léonie et c'est ça qui compte."