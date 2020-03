Pour aider les soignants du CHU d'Amiens, une entreprise samarienne livre 150 plats préparés

En pleine crise du coronavirus, les soignants du CHU d'Amiens peuvent aussi compter sur la générosité de certains particuliers ou entreprises. Les collectes et distributions de denrées alimentaires sont nombreuses. Ce mardi l'hôpital picard va recevoir près de 150 plats préparés.

Ce mardi, l'hôpital picard va recevoir près de 150 plats préparés de l'industriel "Val de Luce" basé à Thennes, près d'Amiens. L'entreprise de conserverie de Philippe Boucquez tourne au ralenti en ce moment. "On est à dix livraisons par semaine contre quinze par jours habituellement", raconte t-il. Si la fabrication a été stoppé, l'entreprise continue de livrer et d'écouler son stock de plats préparés et de conserve à destination de l'hôtellerie.

Parmentier de canard et autre bœuf bourguignon

Mais Philippe Boucquez a aussi décidé de jouer la carte de la solidarité. "Ma belle-sœur est infirmière au CHU d'Amiens, je lui ai demandé s'ils avaient besoin de nourriture", explique t-il. L'établissement va donc recevoir une première livraison de parmentier de canard, bœuf bourguignon ou encore de tomates farcies. "Douze cartons de douze plats en conserve", détaille Philippe Boucquez.