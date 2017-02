Pour Amnesty International, l'état d'urgence en France est "extrêmement préoccupant" pour les droits humains

L'année 2016 a été une année "extrêmement préoccupante en France pour les droits humains", juge Amnesty International dans son rapport annuel publié ce mercredi. L'ONG pointe notamment l'état d'urgence, qui "fragilise le respect des droits et des libertés".

L'année 2016 a été une année "extrêmement préoccupante en France pour les droits humains", s'alarme Amnesty International dans son rapport annuel publié ce mercredi matin. L'ONG pointe l'état d'urgence, en vigueur depuis les attentats de novembre 2015, qui "fragilise le respect des droits et des libertés**".** Instauré pour lutter contre le terrorisme, cet état d'urgence "a des conséquences qui dépassent largement son cadre initial", souligne Amnesty International, qui y voit un risque : "que la France s’habitue à ce que des droits, considérés comme acquis, soient remis en cause."

La présomption d'innocence remise en cause, pour Amnesty

Le rapport relève que, de fin 2015 à fin 2016, seules " 0,3% des mesures liées à l’état d’urgence ont débouché sur une enquête judiciaire pour faits de terrorisme" et note "qu'aucune des 612 assignations à résidence, pendant des mois voire plus d'un an, n’a débouché sur une enquête judiciaire." Cet état d’urgence "sape le droit à la présomption d'innocence et à une procédure équitable", souligne encore l'ONG, "parce qu’il lève le contrôle judiciaire."

Droit de circuler, droit à la vie privée, droit de manifester... de nombreux droits ont été remis en cause en France en 2016. — Amnesty France (@amnestyfrance) February 22, 2017

Au regard du droit international, la prolongation de l'état d'urgence est injustifiable" - Amnesty International

Amnesty International ajoute qu'à ce jour, 26 personnes seraient toujours assignées à résidence dans le cadre de l'état d'urgence. "Au regard du droit international, sa prolongation est injustifiable", affirme l'ONG. L'association de défense des droits de l'homme pointe encore les manifestations "qui ont régulièrement été interdites" avec des manifestants "empêchés de rejoindre les cortèges" et des rassemblements "qui ont été violemment réprimés". Pour Nicolas Krameyer, le responsable du programme liberté d'expression et défenseurs des droits humains pour Amnesty International, "en s'attaquant à nos droits, on s'attaque à notre sécurité, à notre vivre ensemble, et à la possibilité de faire société tous ensemble".

Pour l'ONG, la France ne protège pas assez les réfugiés

La situation des réfugiés en France est également scrutée par Amnesty international qui considère que, si Paris "affiche une volonté de protéger les réfugiés", sa réponse "est trop timide au regard de ses capacités d’accueil et de l’ampleur de la crise en Europe et dans le monde". "En 2016, environ 80.000 personnes ont demandé l’asile en France", précise l'ONG qui compare aux 680.000 en Allemagne. La France, "sixième économie mondiale" doit "anticiper l’accueil de ces personnes, mais la détermination politique manque." _Prenant l'exemple de l'évacuation de la jungle de Calais ou des reconduites à la frontière, Amnesty pointe _"la défaillance de la protection des réfugiés et migrants" qui sont "stigmatisés".

Enfin, l'ONG s'inquiète des échéances électorales en 2017 où "le risque est grand de voir des droits essentiels être remis en cause". Amnesty International demande ainsi aux candidats de "s’engager sur dix points relatifs aux droits humains en France, notamment le respect des libertés individuelles et l’accueil des réfugiés." Le rapport 2016-2017 d'Amnesty International "La situation des droits humains dans le monde", couvre 159 pays.