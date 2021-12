Pour Antonin, sa passion pour les majorettes se conjugue aussi au masculin

Qu'il est loin ce cliché de la majorette avec son costume de parade, ses bottes et son fameux bâton virevoltant. Désormais, la pratique évolue et accueille à bras ouverts des garçons. Dans la Sarthe, Antonin, major dans son club “Les Majorettes du Breil-sur-Mérize”, nous parle de sa passion.

"Quoi, un garçon majorette ? Mais c'est n'importe quoi !". Et pourquoi pas ! Depuis quelques années, ces clichés sur la sexualisation de certaines pratiques artistiques et sportives tendent à disparaître. Et c'est tant mieux !

Antonin est major (he oui, il existe bien un terme masculin au mot majorette) depuis l'âge de cinq ans dans le club “Les Majorettes du Breil-sur-Mérize”, une petite commune de la Sarthe comptant 1544 habitants. À 21 ans, ce jeune homme souriant et dynamique continue à lancer et à faire tournoyer fièrement son bâton de majorette.

Ce sont mes sœurs qui m'ont entraîné dans le monde des majorettes [...] J'y ai baigné dedans, c'est ce qui m'a donné envie d'en faire.

Antonin et sa petite sœur lors d'un défilé - Antonin Granger

17 ans après ces premières prestations, la passion d'Antonin est toujours aussi vivace.

C'est quoi être majorette en 2021 ?

Pour celles et ceux qui n'ont pas eu la chance d'assister à une parade de majorettes, Antonin, nous donne des éléments de réponse.

Être une majorette, ou un major pour les garçons, c'est défiler avec un bâton, avec une tenue différente selon les manifestations.

Les majorettes du club du Breil-sur-Mérize se produisent lors de fêtes de villages, de cavalcades, de corsos fleuris, et même lors des fêtes du 14 juillet.

Lors de leurs prestations, Antonin et ses coéquipières font tour à tour virevolter leur bâton, bruisser leurs pompons et onduler leur ruban. Parfois même, leur corps est leur seul accessoire avec des danses "plus corporelles" et des portés. Et le tout, bien évidemment, avec des tenues assorties pour les filles et Antonin.

Photo de groupe des majorettes du Breil-sur-Mérize sur un char - Antonin Granger

Cette année, un nouveau petit garçon a intégré le club des majorettes, car depuis tout petit, il a toujours voulu faire comme Antonin. Quand on demande au jeune homme s'il se considère comme un exemple, il répond : "Ça ne me dérange pas parce qu'au moins, ils voient que c'est possible."

Le club des majorettes du Breil-sur-Mérize au complet - Antonin Granger

Afin de moderniser et de rendre encore plus magiques leurs représentations, Antonin a décidé de faire évoluer sa pratique du bâton en l'illuminant avec des LED, et parfois même, du feu. De plus, les flonflons et autres vieux standards de fanfares ont laissé leur place aux musiques modernes et actuelles.

Une chose est sûre, c'est la cohésion de groupe et l'amitié entre les membres du club qui donnent à Antonin, encore plus envie d'être major.

Et pourquoi pas créer un club uniquement composé que de garçons ?