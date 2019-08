Pour ce long week-end du 15 août, Amboise fait le plein

Difficile voire impossible de trouver une place de parking près du centre-ville. Patience est aussi le maître mot avant de trouver une table en terrasse.. Sans surprise, Amboise fait un carton pour ce long week-end du 15 août. Ces jours-ci, l'Office du Tourisme voit passer chaque jour près de 1 500 touristes. C'est 25 à 30% de plus qu'un été normal.

Jusqu'à dimanche, la foire aux vins du 15 août investit le tunnel du Château royal. Les amoureux de bon vin se rajoutent donc aux milliers de touristes du monde entier venus célébrer les 500 ans de la Renaissance, 500 ans après la mort du génie, Léonard de Vinci.

Pour ce long week-end du 15 août, on rajoute du personnel, 10% en plus, on travaille plus longtemps, on rajoute des livraisons... A Amboise c'est souvent la folie ! Cette année, sans doute un peu plus que d'habitude", Eric Boucher, boulanger à la Boulangerie de l'Horloge