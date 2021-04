Pour ce Mayennais qui rêve d'être astronaute, pas question de louper le décollage de Thomas Pesquet

Thomas Pesquet va encore nous faire rêver. L'astronaute français s'envole ce vendredi 23 avril, à 11h49, pour la Station spatiale internationale. C'est la mission Alpha de la NASA, commandée en partie par Thomas Pesquet, lui qui a déjà passé six mois sur l'ISS.

Ce vendredi 23 avril, l'événement devrait être suivi par beaucoup de monde, à commencer par Florian, un jeune homme de la Chapelle-Anthenaise, près de Laval. C'est un vrai passionné de l'espace qui a la tête dans les étoiles.

Planétarium, livres, télescopes... Florian a tout le matériel pour s'adonner à sa passion. © Radio France - Aurore Richard

A 18 ans, on attend avec impatience la sortie du prochain "OSS 117" et bien, Florian, lui, compte les heures avant le décollage de Thomas Pesquet. "Je vais regarder ça à la télé, dans mon canapé, avec ma famille. C'est un événement important, on espère que le décollage va bien se passer et que Thomas Pesquet va réussir à rejoindre l'ISS", prévoit-il.

Florian a déjà rencontré Thomas Pesquet

Il admire l'astronaute français. Il a d'ailleurs réussi à le rencontrer lors de sa venue en 2019 sur le site Echologia de Louverné. "Il a expliqué le métier d'astronaute. Quelques personnes ont pu le voir de près et avoir des autographes mais quand je me suis rapproché, il est rentré dans sa cabine et c'était trop tard", regrette un peu le Mayennais.

Il n'y a pas que Thomas Pesquet qui l'intéresse, c'est la galaxie entière, et surtout, les étoiles. Florian a son propre télescope qu'il installe dans le jardin. C'est un fou de l'espace. "Il y avait une éclipse de lune visible à partir de 4 heures du matin donc je me suis levé à 3 heures pour la voir du début à la fin, et puis, je ne me suis pas recouché et je suis allé au lycée après", se rappelle Florian.

Avec ce télescope, le jeune homme a pu observer dans les moindres détails une éclipse de lune. © Radio France - Aurore Richard

Pour le jeune homme, c'est une passion depuis toujours. "J'ai retrouvé un livre il n'y a pas longtemps, c'est "Je rêve de devenir astronaute" que j'avais eu petit. Et c'est toujours quelque chose qui me passionne et que j'aimerais pouvoir faire plus tard", précise-t-il.

Et il est bien parti, Florian fait une classe préparatoire physique-chimie et sciences de l'ingénieur pour devenir ingénieur, comme Thomas Pesquet. Pour suivre le départ de Space X avec Thomas Pesquet vers l'ISS, tout se passe sur France 2. Décollage à 11h49.