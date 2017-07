Pour certains chats aussi ce sont les vacances!

Que faire de son animal domestique pendant l'été? Selon la SPA, il y aurait 100 000 animaux familiers abandonnés chaque année en France. Pourtant des solutions existes pour que chacun puisse passer des vacances de son côté. Reportage dans une pension pour chats près de Rennes.

Maud Ramadier est la propriétaire de la pension "Le Chat Perché" à La Chapelle-Thouarault à l'ouest de Rennes. Une pension composée de 14 chambres d'hôtes et 6 bungalows d'été exclusivement pour les chats. Vingt chambres qui sont toutes occupées cet été comme c'est le cas depuis qu'elle a lancé son activité en 2013.

L'une des chambres à l'étage de la pension pour chats © Radio France - Justine Sauvage

La pension de Maud Ramadier peut accueillir jusqu'à 20 chats en même temps. Chacun a son espace personnel de 10 à 12m2. Des chambres avec jardin, pleines de jeux et d'accessoires notamment une chatière qui leur permet d'aller et venir à l'extérieur. Une obligation car en été les pensionnaires de Maud Ramadier restent en moyenne 15 jours loin de leurs propriétaires. En 4 ans, il n'y a jamais eu de problème. Les chats s'acclimatent à leur nouvel environnement et comme à l'hôtel, les activités sont à la carte.

L'une des roulottes de la pension Le Chat Perché © Radio France - Justine Sauvage

Des chats en vacances qui donnent aussi des nouvelles

Le forfait est de 12 euros par jour dans la pension "Le Chat Perché". Pour ce prix, chaque chat a son espace personnel. En revanche, c'est au propriétaire de fournir la nourriture et les éventuels médicaments. Maud Ramadier vérifie plusieurs fois par jour que rien ne leur manque et que la chambre de chaque chat soit toujours propre. Elle donne aussi régulièrement des nouvelles de leurs animaux aux propriétaires "soit par SMS soit par Facebook" avec évidement une ou deux photos en prime!

La partie cour © Radio France - Justine Sauvage

Reportage à la pension Le Chat Perché près de Rennes Copier