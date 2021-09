Pour concilier pass sanitaire et vie sociale, certains jeunes Normands n'hésitent pas à filouter

La rentrée étudiante est bien souvent synonyme de grosses soirées, à Rouen comme dans de nombreuses villes étudiantes. Mais le pass sanitaire vient un peu changer la donne. "On s'organise autrement si quelqu'un n'a pas le pass", assure Cassie, la vingtaine. "Sinon on fait soirée à la maison, ou bien il se fait tester." D'autres racontent louer des gîtes, pour le weekend, histoire de pouvoir profiter, même si la majorité des Normands est aujourd'hui vaccinées (80% des adultes ont déjà reçus leurs deux doses).

Alexine va bientôt recevoir son pass sanitaire, après la deuxième dose. Pourtant, la jeune femme le reconnaît, il lui est déjà arrivé de tricher pour pouvoir entrer au bar. "J'ai fait semblant d'avoir 16 ans. On ne m'a pas demandé ma pièce d'identité donc je suis passée tranquillement." Ces amis sont ensuite allés lui chercher ses consommations. Mathéo a lui aussi une anecdote, pour pouvoir aller déjeuner avec des copains. "On s'est rendu compte devant le Macdo que tout le monde n'avait pas le pass sanitaire, du coup on se l'est envoyé. Mais aujourd'hui tout le monde est vacciné donc ça va."

Pass sanitaire obligatoire pour les soirées d'intégration

Marie a également déjà emprunté le QR Code de sa sœur, pour aller boire un verre. "J'avais la première dose et pas encore la deuxième. Ma grande sœur me l'a prêté. Quand elle me l'a proposé, j'étais un peu réticente. Je me suis dit que si je me faisais choper, j'allais devoir payer une amende, et j'ai pas les moyens de la payer en ce moment. Aujourd'hui j'ai mon pass sanitaire depuis lundi, je suis libre de sortir et faire ce que je veux."

Alors que la saison des soirées étudiantes va débuter, la ministre de l'Enseignement supérieur, Frédérique Vidal a de son côté précisé que les activités organisées par les associations étudiantes, comme les intégrations, ne pourront se faire que sur présentation d'un certification de vaccination, ou d'un test négatif.