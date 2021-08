Dans l'Indre, des sites de loisirs contournent le pass sanitaire

La décision s'est presque imposée à lui. Frédéric Blanloeil, gérant du parc Laleuf Loisirs à Saint-Maur, a décidé de réduire la jauge à 49 personnes simultanément pour les activités d'accrobranche. Pour l'instant, il est possible de venir sans pass sanitaire uniquement le matin entre 10h et 12h30. Les réservations sont moins importantes depuis l'entrée en vigueur du pass le 21 juillet pour les lieux culturels et de loisirs. "C'est vraiment le pass sanitaire qui freine la fréquentation. Un samedi habituel, c'est 2 400 euros de chiffre d'affaires. Le premier samedi, on a fait que 700 euros", déplore Frédéric Blanloeil.

Le début de saison n'est pas bon du tout, il me manque 20% de mon chiffre d'affaires en juillet

Des clients satisfaits par cette alternative

Le matin, pas besoin d'être vacciné ou de présenter un test PCR négatif pour faire des parcours dans les arbres. Une initiative saluée par de nombreux visiteurs qui se sentent privés d'activités. "Si on n'a pas le pass sanitaire, on ne peut rien faire. Je dois faire ma seconde dose bientôt mais elle a été reportée à cause d'un manque de doses. Là, je vais pouvoir revenir cette semaine avec ma fille", se réjouit Joseph. "Ça va me simplifier la vie. Pour venir, j'ai dû faire un test PCR mais ce n'est pas toujours pratique", ajoute Jérémy.

Pour le parc Laleuf Loisirs, abaisser la jauge à 49 personnes le matin, c'est un pari. "Il y a des personnes qui sont dans le processus de vaccination mais qui n'auront leur pass sanitaire qu'à la mi ou à la fin-août donc ça ampute les vacances", explique Frédéric Blanloeil. Il ne s'interdit pas d'élargir l'expérience à l'ensemble de la journée. "On ferait trois créneaux par jour avec 49 personnes à chaque fois. En temps normal, on peut accueillir 200 visiteurs au maximum. Là, on ferait moins de public mais en même temps, on a de moins en moins de réservations à cause du pass sanitaire", ajoute-t-il.