Pour déclarer les impôts, le rush dans les maisons France Service de la Mayenne

Le 31 mai, il sera trop tard si vous n'avez pas encore rempli votre déclaration. Moins d'une semaine donc pour remplir vos démarches, que ce soit sur Internet ou via le format papier. Et chaque année, ce moment prend des allures de galère pour ceux qui se retrouvent sans solution devant leur fiche. Dans ces derniers jours, ils sont donc nombreux à venir demander de l'aide dans l'une des 16 maisons France Service disséminées un peu partout en Mayenne.

De l'aide et de l'écoute

A Evron par exemple, Daniel et Evelyne, deux retraités, ont eu toutes les peines du monde ce mardi à retrouver un mot de passe. "On n'a plus internet et comme il ne reste que peu de temps, c'est un peu stressant. Puis quand même, on n'est plus de première fraîcheur (rires)." Ils sont donc tombés sur les animatrices de la maison France Service, dont Elisabeth Périgois qui précise toutefois qu'il n'y a pas que des personnes âgées qui viennent jusqu'à elle. "On peut être jeune mais pas forcément au fait de tout", explique-t-elle.

D'ailleurs, sur l'ordinateur d'à côté, Amélie, la trentaine, a également un problème pour se connecter sur la plateforme des impôts. "Je ne comprends pas, je n'ai pas de problème avec Internet d'habitude, et l'an dernier, ça marchait très bien", se désole-t-elle. Là encore, les équipes de la maison France Service essayent de l'aider en appelant par téléphone des référents des impôts dans le département. Cette fois-ci, sans succès - "c'est le rush pour eux aussi je crois" - mais il reste encore quelques jours pour avoir quelqu'un au bout du fil.