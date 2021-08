Pour des raisons de sécurité, la préfecture du Loiret interdit la tenue du feu d'artifice de Semoy

Feu d’artifice annulé : la municipalité de Semoy, près d'Orléans, annonce, ce jeudi, que l'événement prévu samedi 4 septembre à 22h30, au parc de la Valinière, ne pourra pas se tenir. La préfecture du Loiret ne l'autorise pas, après avis du SDIS (service départemental d'incendie et de secours).

Changement des dispositions réglementaires pour les feux d'artifice

"La réglementation a changé récemment", explique le maire de Semoy, Laurent Beaude, "on nous dit que le feu d'artifice était tiré trop près du bois de la Valinière et que cela crée un risque d'incendie". L'élu se dit d'autant plus déçu que ce feu d'artifice, tiré chaque année au même endroit à Semoy, était le seul événement qui était maintenu pour les fêtes locales de la commune le 4 et 5 septembre : à cause de la crise sanitaire, seul le forum des associations aura lieu, tout le reste est annulé ce week-end là.

Laurent Beaude regrette également d'être prévenu aussi tard, moins de dix jours avant, alors que la demande auprès des services de la préfecture a été effectuée "il y a un bon moment" par le comité des fêtes de Semoy. L'an dernier, le feu d'artifice de Semoy avait déjà été annulé, à cause de l'épidémie de Covid-19.