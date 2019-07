Pour des vacances en sécurité sur la Côte d'Opale, l'Etat contrôle les marchés

Une trentaine de gendarmes, agents des affaires maritimes, de la répression des fraudes et de la douane étaient mobilisés ce mercredi, sur le marché de Wissant. Une opération de contrôles des 140 commerçants présents. Marchés, bases de loisirs et centres de vacances sont passés au crible par l'Etat.

Wissant, France

A peine arrivés sur le marché de Wissant, au milieu des nombreux touristes qui fréquentent la Côte d'Opale, entre Boulogne et Calais, contrôleurs et douaniers s’intéressent à un vendeur de jouets et peluches. Ils constatent l'absence d'étiquette avec le marquage "CE" et puis une qualité très discutable des produits qui ne résistent pas au moindre étirement.

Les douaniers et les agents de contrôle de l'Etat ont saisi une centaine de peluches contrefaites et dangereuses pour les enfants, sur le stand d'un vendeur de jouets du marché de Wissant. © Radio France - Matthieu Darriet

Décision est donc prise de saisir une centaine de ces peluches et de les détruire. Car pour Arnaud Delmulle, le patron des douaniers de Boulogne, il n’y a aucun doute, c’est une contrefaçon : "Cela contrevient au droit de la propriété intellectuelle et en plus ce sont les marchandises de mauvaise qualité, donc elles sont dangereuses pour le consommateur.

On peut remonter au moins jusqu'au premier fournisseur mais c'est la marchandise qui vient de Chine. Le vendeurs dit l'ignorer, voilà...

Appel à la vigilance des consommateurs

Les clients devraient sans doute être également plus vigilants : acheter une quinzaine d’euros un produit qui en vaut au moins le double sous sa vraie marque doit nous alerter. Plus difficile en revanche, de se faire une idée sur un stand qui vend du poisson fumé.

Sur l'étal d'un vendeur de poissons fumés, déjà averti il y a un mois, les gendarmes maritimes ont relevé des températures beaucoup trop élevées, avec un risque sanitaire pour le consommateur. © Radio France - Matthieu Darriet

Là, le concours des contrôleurs de la gendarmerie maritime est précieux : " Sur cet étal, on regarde l'étiquetage, d'abord, car il comporte des informations obligatoires pour le client. il s'agit notamment de savoir si le poisson a été pêché ou si c'est de l'élevage. Or, là, on a du saumon, c'est de l'élevage aujourd'hui pour le saumon et pourtant il est vendu comme pêché. "

"Après, on regarde les températures, poursuit le gendarme Pomier. Normalement, on devrait être entre 0 et 4 degrés, là c'est entre 9 et 11 degrés. Il y a un risque sanitaire, car on peut avoir un développement de bactéries."

Nous sommes déjà passés, il y a un mois. Rien n'a changé. Donc, aujourd'hui, ce ne sera pas un avertissement, mais une procédure.

L’été dernier plus de 1.047 contrôles de ce type ont été effectués dans le Pas-de-Calais, dans le cadre de l'opération interministérielle Vacances. Ils ont entraîné 243 avertissements, 30 PV et une fermeture administrative. Plus de 7.100 articles contrefaits et 310 kg de viandes avariée ont été détruits.