Pour des vacances pas cher, un couple de Lavallois a adopté l'échange de maisons

Après les Etats-Unis, le concept fait son chemin en France. Désormais on peut partir en vacances et échanger sa maison avec des particuliers. Les avantages ? C'est plus convivial et moins cher. Erwan et Marie-Hélène ont vite adopté le concept.

Marre des locations qui coûtent un bras ? Ou des campings un peu rustiques ? Erwan et Marie-Hélène ont fait leur choix : l'échange de maison. On peut donc aller dormir chez un inconnu et il vient chez vous. Depuis 2011, un site en France propose le concept, ça s'appelle "Guest to guest". Côté chiffres, la mayonnaise commence à prendre. Sur le site, on compte 320 000 maisons dans le monde entier, 100 000 en France et 200 en Mayenne (multiplié par 3 en 1). Comme celle de ce couple Lavallois.

On est surtout à la recherche d'authenticité

"On en avait marre d'Airbnb. C'est cher et trop professionnel parfois", explique Marie-Hélène. Ils ont découvert le concept d'échange de maison l'an passé, et depuis bingo ! "On est partis à Bordeaux, en Normandie, en Auvergne la semaine dernière. C'est des locations qui devraient être à 1500 euros et on ne paie que 100 euros !"

Sur le site, rien n'est payant

Un prix cassé car aller chez les autres ou recevoir, ça ne coûte rien ! A part peut-être l'assurance. Et sur le site internet, tout se fait avec un système de points. Alors laisser son lit, son canapé, Erwan était un peu craintif au début. "La maison, c'est juste du matériel. On avait caché 2 ou 3 objets qui craignaient un peu. C'est basé sur la confiance et c'est vrai que ça marche bien. On a le contact des gens, donc c'est sécurisé", raconte le père de famille.

Des séjour sécurisés et surtout authentiques, l'un des arguments phare de Charles-Edouard Girard, co-fondateur de "Guest to guest". "Quand on arrive dans un échange, les gens vont mettre des petits conseils, un livret avec les bons restaurants, les bons lieux à visiter. Et il y a forte tendance là-dessus, ça permet aux Français de vivre une expérience plus authentique". Et ça fonctionne ! A peine rentrés, Erwan et Marie-Hélène veulent déjà partir dans le Finistère. Et ce sera évidemment en échange de maisons.