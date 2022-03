Pour diminuer les inégalités entre filles et garçons une école dijonnaise réorganise la cour de récréation

Un terrain de football trop grand qui ne laisse pas de place aux autres jeux, voilà ce qui a mis le feu aux poudres à l'école primaire Chevreul à Dijon! Si l'anecdote peut faire sourire, elle est en fait révélatrice d'un autre problème: les inégalités de genre. En effet, sur ce terrain, on ne trouve que des garçons...

Les garçons ne veulent pas jouer avec les filles...

Le problème ce n'est pas vraiment le football, c'est surtout qu'il n'y a qu'une liste très sélective de personnes qui peuvent jouer... et les filles n'en font pas partie comme le raconte Inès, 9 ans: "ils disent que ce n'est pas pour les filles, qu'on ne sait pas jouer, mais si on ne sait pas jouer, c'est parce qu'ils ne nous laissent pas".

Nicolas trouve qu'il y a encore des conflits pour l'accès au terrain de foot même si la situation évolue Copier

Et puis, il y a aussi la situation inverse: des filles qui ne veulent pas laisser des garçons jouer avec elles à des jeux pourtant "mixtes". Maxime a 9 ans, et lui il ne joue pas au football, mais parfois il est refusé dans des groupes de filles: "un jour j'ai voulu jouer avec des filles au loup touche-touche et elles n'ont pas voulu, parce que j'étais un garçon".

On a installé des jeux donc maintenant tout le monde joue ensemble et c'est mieux

Proposer de nouvelles activités pour que chacun trouve sa place

Pour résoudre cette situation, de nouveaux jeux sont proposés dans la cour de récréation: des ballons de basket, des frisbees, mais aussi des jeux de société... Des jeux considérés comme "mixtes" par les enfants et qui permettent à chacun de trouver son compte d'après Mathéo, 10 ans: "on a un ballon de basket par exemple et tout le monde joue avec, des jeux de sociétés auxquels tout le monde à le droit de jouer et je pense que c'est beaucoup mieux".