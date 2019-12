"Pour dire oui à la réforme des retraites, il faut s'attaquer au chômage" pour la CGT cheminots

C'est le sixième jour de grève à la SNCF. Des rassemblements ont lieu un peu partout ce mardi en Bretagne.

Quimper, France

"Le 5 décembre, on était 10.000 manifestants à Quimper, on espère que ça va s'amplifier si on veut le retrait de la réforme contre laquelle la majorité des Français sont opposés", explique Gabriel André, secrétaire CGT cheminots à Quimper. "Beaucoup de salariés sont en grève même si ça se remarque plus chez les cheminots, mais c'est bien un mouvement interprofessionnel où le privé est mobilisé aussi."

Est-ce que le mouvement va s’essouffler? "Je ne pense pas. En tout cas _les cheminots sont déterminés_. On a bien conscience que c'est une perte de nos pensions de 20%. Il faut que les Français prennent conscience qu'à terme c'est 400 à 500 euros de pension de retraite en moins."

Mercredi, Edouard Philippe doit détailler la réforme : "On attend les annonces mais on se doute bien que ça ne va pas nous convenir. On est opposé au système à points, pas à une réforme des retraites en tant que tel. Il y a eu beaucoup de cafouillages dans la période, il va falloir clarifier beaucoup de choses. Et la collusion de Jean-Paul Delevoye avec le monde de l'assurance a beaucoup choqué."

Chômage, pénibilité, égalité homme-femme

"En résumé pour dire oui à la réforme des retraites, il faut s'attaquer au chômage, l'égalité homme/femme et reconnaître la pénibilité. Cela passe par une augmentation des cotisations."