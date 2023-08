Pour Emmaüs France la communauté de Lescar n'est pas dans les clous

Emmaüs France détaille les conclusions de son audit sur le village Emmaüs de Lescar. Après la publication d’un article en 2022 sur le site Reporterre.net , article qui dénonçait "l’exploitation de la misère et les conditions de vie et de travail" sur le village de Lescar, Emmaüs France avait diligenté une enquête interne puis un audit. Celui-ci a été rendu et selon Emmaüs France, la communauté de Lescar doit faire des ajustements.

Emmaüs France nous précise que l'audit a fait remonter plusieurs manquements relatifs à l’accueil, à l’accompagnement et la participation des bénévoles et des compagnons mais aussi dans la gouvernance associative. Emmaüs France demande donc à la communauté de Lescar de mettre en place un certain nombre de mesures "pour se conformer aux exigences réglementaires" en particulier sur le statut OACAS (Organisme d'Accueil Communautaire et d'Activité Solidaire) des compagnons qui travaillent sur le village.

Répondre aux exigences du modèle d'Emmaüs

Emmaüs France demande aussi au village de Lescar de "se conformer aux valeurs du mouvement Emmaüs" et pour avoir un œil sur la gouvernance du village béarnais, un représentant d’Emmaüs France sera nommé au CA de la communauté. Dans l’immédiat, un intervenant social doit être recruter "pour que chaque personnes accueillies au village de Lescar puisse bénéficier d’un accompagnement adapté." Un numéro vert devra être mis en place et diffusé au sein de la communauté pour que chaque membre qui se trouverait dans une situation difficile puisse être entendu. Emmaüs France dit se réserver "la possibilité d’émettre de nouvelles demandes pour que les pratiques de la communauté de Lescar répondent aux exigences du modèle communautaire d’Emmaüs." Le fondateur d'Emmaüs Lescar Germain Sarhy n'a pas répondu à nos sollicitations.