Dans certains quartiers tourangeaux, les punaises de lit sont devenues un véritable fléau. Au Sanitas, aux Rives du Cher, à Tours Nord ou encore du côté de Joué les Tours, ces petits insectes pourrissent la vie de milliers de Tourangeaux chaque année.

On vit deux mois de galère. On dort mal, on arrête pas de se gratter, ma petite de deux ans ne fait que pleurer. A cause des punaises de lit, on n'a même pas pu partir en vacances", Hasnaa, habitante à Tours