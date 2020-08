"Pour être clair, c'est débile" : au Ban-Saint-Martin, le judo club face à un protocole sanitaire ubuesque

Le président du Judo Club montre du doigt les flèches dessinées au gros scotch tout autour du tatami, et le rubalise qui ferme l'accès au bancs et aux portes-manteau dans les vestiaires. Bernard Beaudoing applique à la lettre le protocole sanitaire fourni par le ministère des Sports. Le masque est obligatoire partout dans le dojo... sauf sur le tatami : "Dès que vous êtes sur le tapis, le port du masque n'est plus obligatoire. Et là, c'est contact à outrance, forcément. Le contact est très fort chez les judokas".

Masque partout... sauf dans le corps à corps sur le tatami

"Et dès que vous avez fini l'entraînement, vous remettez votre masque, et vous rentrez chez vous en kimono parce que les vestiaires et les douches sont interdits aussi", continue Bernard Beaudouing. Pas de douche, pas de vestiaire. En revanche, du corps à corps sans masque pendant les deux heures d'entraînement.

Pour être clair : c'est débile ! Ou on nous interdit tout, et on ne fait rien, ou on fait tout

Face à ces règles ubuesques, beaucoup de petits clubs ont décidé de ne pas reprendre l'entraînement. Au Ban Saint Martin, l'un des gros clubs de Moselle qui forme des athlètes promis au club France, on l'a fait quand même. Parce que les compétitions, repoussées depuis le mois de mars, vont reprendre dès le mois d'octobre.

"Si on ne reprend pas, on va se faire découper en compétition"

Pour l'entraîneur du club Yves Beaudouing, il fallait absolument reprendre : "On a fait des exercices virtuels pendant des mois, avec des prises dans le vide, un peu comme une chorégraphie. Mais peut-être qu'ici ça ne s'entraîne pas, à part nous, mais les gros clubs parisiens, eux, ils ont repris l'entraînement dès que ça a été autorisé", explique-t-il. "Si on ne reprend pas nous aussi, on va se faire découper au mois d'octobre".

Au-delà des compétitions, l'enjeu pour les clubs, ce sont les réinscriptions à la rentrée, pour les pratiquants de judo loisir. Sans pratique pendant six mois, le club avait peur que les plus petits abandonnent le judo. Et de se retrouver avec une baisse énorme du nombre de licenciés à la rentrée.