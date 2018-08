Depuis ce mercredi, les températures ont chuté de dix degrés dans le Nord-Pas-de-Calais. C’est la fin de l’épisode caniculaire. Une bonne nouvelle notamment pour les personnes âgées, qui souffrent beaucoup de la chaleur, car elles transpirent moins.

Tout l'été (du 1er août au 15 septembre), pour vérifier que les seniors restent en bonne santé même quand il fait 30 degrés, la ville de Dunkerque a mis en place une plateforme canicule : des bénévoles appellent les personnes âgées quasiment tous les jours pour leur donner des conseils de base et prendre de leurs nouvelles.

Rompre la solitude

Cent trente-six personnes bénéficient du dispositif, gratuit, à Dunkerque. Des visites à domicile sont également organisées pour rompre la solitude.

Si vous êtes âgé et que vous souhaitez vous inscrire à la plateforme canicule de Dunkerque (ou signaler l'un de vos proches), appelez le 03 28 58 93 88 du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h, envoyez un mail à sarah.bourbia@ville-dunkerque.fr ou inscrivez-vous via le site de la ville, rubrique seniors.

Pour devenir bénévole de la plateforme, inscrivez-vous sur ce site.