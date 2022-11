Pour éviter les accidents domestiques, les habitants de Bobigny participent à des ateliers de prévention

Au dix-septième étage d'un immeuble de Bobigny, des habitants de trois quartiers différents se succèdent dans cet appartement témoin. Ils suivent des ateliers d'une heure et demie en compagnie d'un formateur spécialisé incendie et sécurité à domicile. La ville de Seine-Saint-Denis, en partenariat avec un bailleur social l'OPH, veut éviter des accidents domestiques, comme cet incendie mortel le 27 décembre 2018.

Apprendre les bons réflexes, agir vite

C'est une première pour Paulette et Zahra, qui se sont inscrites grâce au bouche à oreille. Le premier exercice consiste à réagir à un incendie fictif dans la chambre pendant la nuit. L'alarme du détecteur de fumée ne s'est pas encore enclenchée quand la mère de quatre enfants se réveille. A la vue des fumées opaques, Zahra ferme la porte, son premier réflexe. Rémy Mercier lui prodigue des conseils : "On ne survit pas plus de 45 secondes à ces fumées très toxiques", souligne le formateur agréé. En cas d'incendie, il conseille par exemple de couper le courant, de s'asperger d'eau et rester dans la salle de bain, si les flammes ne permettent pas de s'enfuir; se protéger avant tout.

"Ne plus utiliser de multiprises"

"Il faut appeler les secours en donnant son nom, son numéro de téléphone et son adresse avec le nombre de personnes dans l'appartement au 112, numéro européen qui vous redirige vers les pompiers", insiste-t-il. Mais l'important pour lui, c'est d'éviter l'incendie avec des gestes simples comme ne plus utiliser de multiprises, ne pas laisser ses appareils électroniques branchés, laisser une bougie sans surveillance, ou, à cause de la réflexion, un miroir près d'une fenêtre. "Ces rappels sont utiles car ça sauve des vies", remarque l'une des participantes, qui va en parler autour d'elle car tout le monde est concerné

Mohamed Aïssani, le président de l'office HLM de Bobigny espère que ses 4.000 locataires pourront bénéficier de ces informations. D'autres ateliers de prévention sont prévus en 2023, dans d'autres quartiers de la ville.