Pour éviter les accidents en montagne, "rien ne remplace l'outil ancestral : prévenir ses proches à l'avance"

En mer, en forêt, en montagne, en ville ou sur la route, ils sauvent nos vies. Professionnels ou bénévoles, les secouristes sont à l'honneur ce mardi sur France Bleu. En Savoie, les secours en montagne se répartissent entre le PGHM, la CRS Alpes en Maurienne et en Tarentaise, le groupe montagne des sapeurs pompiers, avec l'appui de Sécurité civile pour les transports par hélicoptère et les secouristes du service des pistes sur les domaines skiables.

Les secouristes du Peloton de Gendarmerie de Haute-Montagne de la Savoie passent par le centre de formation de la gendarmerie de Chamonix, le CNISAG. La sélection est rude : une trentaine de places pour 80 candidats. La formation dure ensuite deux à trois ans. Entretien avec le commandant du PGHM de la Savoie.

FRANCE BLEU PAYS DE SAVOIE : Vous êtes à la tête du PGHM de la Savoie depuis août dernier après avoir commandé auparavant le PGHM des Alpes-Maritimes. Il y a combien de gendarmes secouristes en Savoie ?

Commandant Corentin Hassmann : Nous sommes 32 gendarmes secouristes actuellement répartis sur la base de Modane et sur la base de Bourg-Saint-Maurice. On intervient plus souvent et plus régulièrement l'hiver, avec une proportion de "deux tiers-un tiers" environ [entre secours hiver et secours été], puisqu'on assure une bonne partie des interventions en complément des secours sur piste, notamment lorsqu'il y a besoin de médicaliser.

Vous avez fait beaucoup de secours cet hiver ?

On a une baisse du nombre de secours cet hiver peut-être due aux aléas météo. Il faut dire que l'année dernière était une année particulièrement importante. Je pense aussi que les affiches sur les télésièges en station ont permis de faire de la prévention et de lutter contre contre les principales causes d'accidents, notamment la non maîtrise de sa vitesse ou les collisions. Et puis avec les outils actuels, internet ou autre, on arrive quand même à pouvoir se former sur la prévention. Même si les formations en club ou avec les professionnels sont toujours à recommander pour approfondir sa pratique et avoir un niveau de formation continue régulière, tout au long d'une vie de pratiquant. C'est important de se mettre à jour sur les nouvelles technologies et d'entretenir ses connaissances d'un massif, voire de l'ensemble des massifs de France.

Vous parlez de technologie. Est-ce que la couverture des téléphones mobiles, les nouveaux appareils pour lancer une alerte quand il y a une absence de réseau, toute cette technologie améliore les conditions de recherches pour vous, secouristes ?

Ce qui améliore nos conditions de recherches, c'est bien entendu le téléphone portable puisque, avec notre compétence judiciaire, on peut réquisitionner les opérateurs ou les producteurs d'applications de manière à avoir la dernière position de GPS connue d'une victime. Mais il faut bien avoir conscience que rien ne remplace l'outil ancestral qui est de prévenir un proche avant de partir en montagne. Au moins, on est sûr que l'alerte sera transmise en temps et en heure.

Au PGHM, vous utilisez des drones pour les recherches ?

Oui a pour la sauvegarde de la vie humaine. L'emploi des drones est globalement autorisé, on a des pilotes de drones à l'unité qui ont été formées. On a des drones infrarouges qu'on peut mettre en œuvre au besoin pour faire une recherche de personnes.

Les alpages sont en fleurs et à nouveau prisés par les randonneurs en ce moment. Quels conseils de base vous pouvez donner ?

Les alpages sont en fleurs, mais reste quand même pas mal de neige notamment les versants nord qui descendent assez bas à 2.500 mètres environ. Donc il faut bien se renseigner, bien préparer votre sortie, au niveau matériel mais aussi au niveau de la connaissance et de l'état des sentiers. Et c'est important aussi d'avoir de quoi vous orienter et de quoi communiquer. Pensez bien aux batteries auxiliaires avec câble pour recharger votre téléphone au besoin.