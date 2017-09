Pour éviter les accidents de pelleteuse, l'Indre-et-Loire va numériser l'ensemble des réseaux de gaz et d'électricité

Pour éviter les accidents de pelleteuse, et l'arrachage des conduites de gaz, l'Indre-et-Loire va numériser tous ses réseaux à l'aide d'un scanner de type Google-Car. Coût de l'investissement : 750.000 euros.

L'Indre-et-Loire va être précurseur pour la numérisation de tous les réseaux d'électricité et de gaz du département. D'ici 2026, nos 110.000 kilomètres de réseaux et de voirie seront numériquement cartographiés grâce à un dispositif du style Google Car que le SIEIL, le Syndicat Intercommunal d'Energie, a acheté pour la somme de 750.000 euros. Concrètement, ce système va scanner et référencer au centimètre près tous les éléments de voirie de nos rues, canalisations souterraines, plaques d'égouts, bouches à incendie. Ce qui évitera à l'avenir les accidents de pelleteuse sur des canalisations. La Touraine est l'une des premières en France à le faire. Pour Jean-Luc Dupont, le président du Syndicat Intercommunal d'Energie, cette cartographie numérique sera précieuse.

On va faire des relevés via un scanner, soit en voiture, soit à pied

Les données (des nuages de points) seront ensuite modélisées pour obtenir une carte. On ne prendra pas de photos, et il n'y aura pas de drones, précise Jean-Luc Dupont. Le système s'appelle PCRS ou Plan de Corps de Rue Simplifié. Il faut savoir qu'il a été rendu obligatoire par la loi. Tous les réseaux urbains seront scannés pour 2019, les réseaux en milieu rural d'ici 2026.