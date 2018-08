Laval, France

C'est une bonne nouvelle pour les automobilistes qui en ont marre des bouchons, marre de rester coincés de longues, très longues minutes, derrière de nombreuses autres voitures ou derrière des camions, en ruminant leur exaspération. Dès le 1er septembre, translaval va leur redonner le sourire.

Pour prévenir les embouteillages, l'autoroute A81 sera donc gratuite entre les échangeurs de Changé et de Louverné pour celles et ceux, et uniquement pour celles et ceux qui disposeront d'un badge télépéage spécialement créé à cette occasion (hors frais de gestion entre 2 et 2,90 euros/mois)

illustration

Ce dispositif est proposé aux conducteurs professionnels (artisans, entreprises) et non professionnels, vous et moi. Mais également aux deux-roues.

Pour s'inscrire rendez-vous sur le site translaval.