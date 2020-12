Pour faire changer d’avis, il existe des techniques

Il nous arrive tous les jours de ne pas être d’accord. Et pourtant, un peu de souplesse d’esprit ne nous ferait pas de mal pour mieux vivre. Mais encore faut-il apprendre à changer d’avis ou à faire changer d’avis notre entourage. Pour cela, il existe des techniques prouvées et… autorisées !

Par les temps qui courent, il est bon de savoir revenir sur nos convictions, évoluer, mettre notre orgueil de côté, tout simplement pour mieux communiquer et peut-être faire avancer le monde et les mentalités. Mais pourquoi est-il si difficile de faire entendre raison à nos proches ou de revoir nos propres positions ?

Yves Bernheim, co-auteur du livre Pourquoi les imbéciles ne changent pas d'avis aux éditions Alisio est l’invité d’Églantine Éméyé dans C’est déjà demain pour en parler.

Une peur bleue de changer nos convictions

Il faut savoir que changer d’avis, c’est littéralement douloureux pour le cerveau. Nous sommes passionnellement attachés à nos convictions car elles nous représentent. Nos opinions prennent la forme d’un rempart contre le monde, contre une réalité qui peut être menaçante. Les faire vaciller nous expose ainsi au danger et c’est donc la peur qui nous empêche de changer d’avis. Les neuroscientifiques interrogés par Yves Bernheim l’ont démontré : changer d’avis est une expérience douloureuse pour le cerveau qui avait tracé un premier chemin neuronal de compréhension des choses et doit faire un effort incommensurable pour le dévier. Souvenez-vous du jour où vous avez appris que le Père Noël n’existait pas : qui aurait envie de revivre ce choc tous les jours ?



Changer d'avis c'est parfois une question d'identité profonde

Pour comprendre comment on peut changer notre manière de penser, encore faut-il savoir distinguer si l’on va agir sur un avis, une opinion ou une croyance. Un avis peut-être modifié par une expérience. Exemple : je n’aimais pas cette personne mais je dois bien me rendre à l'évidence, elle est sympathique. C’est déjà moins facile pour ce qui est des opinions car il s’agit de prises de position personnelles et structurées soutenues par une certaine logique. Assez difficiles donc à déboulonner mais pas impossibles si l’on me démontre par A + B que j’ai tort. Les choses se corsent du côté des croyances puisqu’il s’agit de convictions que nous prenons comme des vérités d’ordre général. Des expériences scientifiques ont même démontré que c’était notre être tout entier qui était en jeu dans le mécanisme de la croyance. Lorsque l’on nous pose des questions concernant nos croyances, c’est la zone de l’identité profonde que le cerveau active.



Manipuler, séduire : c’est autorisé, en toute amitié

Vous l'avez donc compris : pour faire changer d’avis quelqu’un, mieux vaut se situer sur le terrain de l’avis ou de l’opinion que de la croyance. Encore que, si vous être très tenace et très habile, vous pourriez arriver à vos fins. Yves Bernheim assure en effet que la manipulation n’est pas interdite quand on agit pour le bien de notre interlocuteur. On parle alors de manipulation éthique par opposition à la manipulation diabolique (dans le cadre d’une escroquerie par exemple). Pour cela, mettez votre interlocuteur en confiance, n’hésitez pas à reformuler son avis pour lui montrer que vous le comprenez. Surtout évitez de créer une tension qui le mettrait sur la défensive et ne vous attaquez jamais à sa personne. Une fois ce bon état d’esprit mis en place, il n’est pas interdit de flatter ou de séduire pour arriver à ses fins. Par exemple, dans le cadre de l’éducation d’un enfant, la manipulation éthique est tout à fait bienveillante et utile : même s’il a mis de la purée partout, faites semblant de ne pas l’avoir remarqué et dites-lui que vous êtes fier de votre enfant qui mange proprement tout seul comme un grand. Il adoptera les bons gestes de lui-même ! Bonne nouvelle : un bon coup de bluff, ça marche aussi sur les adultes.