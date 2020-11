Pour faire face à l'épidémie de Covid, l'hôpital de Saint-Malo recherche du personnel

Alors que le nombre de patients atteints du Covid et placés en réanimation ne cesse d'augmenter en Bretagne, les centres hospitaliers de Saint-Malo et Dinan sont à la recherche de personnel soignant.

Comme à Rennes ou Saint-Brieuc, les hôpitaux de Saint-Malo (35) et Dinan (22) doivent faire face à un afflux plus important de malades atteints du Covid-19 ces derniers jours. Le nombre d'hospitalisations a fortement augmenté en Bretagne et les lits de réanimation se remplissent.

Le groupement hospitalier Rance-Emeraude a besoin de bras. Si la déprogrammation d'opérations non urgentes permet de libérer du personnel, une augmentation de l'activité dans les services est attendue dans les prochaines semaines.

Des contrats à Saint-Malo et Dinan

Un appel à candidatures a donc été lancé. Le groupement recherche des infirmières et infirmiers mais aussi des aides-soignant(e)s pour aller renforcer les équipes de Dinan et Saint-Malo. Il s'agit de contrats à temps partiel ou à temps plein. Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur curriculum vitae à l'adresse suivante : COVID19-candidatures@cht-ranceemeraude.fr