Avec la vague de froid, nous atteignons ce mercredi en France un pic de consommation, à plus de 94 000 mégawatts. Les centrales électriques tournent donc à plein régime, comme celle de Bouchain, entre Valenciennes et Cambrai, que nous avons pu visiter.

Bouchain, France

A cause de la vague de froid qui touche notre pays, nous atteignons un pic de consommation d'électricité, plus de 94 000 mégawatts ce mercredi. RTE, le réseau qui transporte l'électricité et gère sa répartition, assure qu'il n'y a aucun risque de coupure ou de baisse de tension. Car toutes les installations électriques tournent à plein régime.

Visite de la centrale de Bouchain

C'est cas dans notre région, dans la centrale EDF de Bouchain, entre Valenciennes et Cambrai, qui produit l'équivalent de l'électricité de 700 000 foyers. Cette centrale fonctionne au gaz naturel, elle a ouvert en 2016, après la fermeture de la vieille centrale à charbon.

Le système de fonctionnement de la centrale s'appelle "cycle combiné". La chaudière, avec ses 307 kilomètres de tuyaux, est alimentée par du gaz naturel. Et une deuxième turbine produit aussi de l'électricité, à partir de la vapeur d'eau. En trente minutes, et en consommant moins de gaz que les autres centrales, l'installation de Bouchain peut donc monter jusqu'à sa capacité maximale de 600 mégawatts. Pour cela, elle figure même au Guinness book des records !

Le cycle combiné, comment ça fonctionne ? - Infographie fournie par EDF

A plein régime pour faire face

Depuis dimanche soir, la centrale de Bouchain tourne à son maximum, 600 mégawatts, 24 heures sur 24, ce qui n'est arrivé qu'une seule fois depuis son ouverture. Pour le directeur de la centrale, Xavier Delorme, "être à pleine puissance, jour et nuit, c'est un mode de fonctionnement relativement exceptionnel, d'habitude on est plutôt à basse puissance la nuit".

ECOUTEZ - Xavier Delorme, directeur de la centrale EDF de Bouchain Copier

Les 80 employés de la centrale, dont une cinquantaine de salariés d'EDF, sont mobilisés pour s'assurer qu'il n'y ait aucune défaillance. "Les salariés bichonnent les machines, jour et nuit", assure Xavier Delorme, "notre but, c'est que la centrale soit tout le temps disponible pendant cette vague de froid".