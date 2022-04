Pour faire face aux incivilités, des élus de l'Indre formés par les gendarmes

Les insultes et les menaces envers les élus sont de plus en plus fréquentes. Pour éviter que les situations ne dégénèrent, la gendarmerie de l'Indre propose aux maires et aux adjoints des formations pour apprendre à gérer les incivilités.

Les incivilités envers les élus se multiplient. Selon l'Association des Maires de France, 233 maires ont été agressés en France entre janvier et juillet 2020, contre 198 l'année précédente sur la même période. Pour protéger les élus, la gendarmerie de l'Indre veut agir en amont. Elle propose des formations de gestion des incivilités dans le cadre de l'opération "présents pour les élus", un dispositif en place depuis l'année dernière. Une journée de formation était notamment organisée au Centre d'études supérieures à Châteauroux ce mardi 5 avril.

"On ne leur donne pas des cours d'auto-défense"

Lors de ces formations, les gendarmes donnent des conseils aux élus, maires et adjoints. Ils leur apprennent à réagir face aux incivilités, à gérer des situations conflictuelles et à faire redescendre la pression. "On ne leur donne pas des cours d'autodéfense mais des conseils, prévient le chef d'escadron, Jérome Peruzzo, en charge de la formation. Par exemple, si une personne arrive un peu excitée, on explique au maire qu'il vaut mieux chercher l'apaisement en discutant avec la personne, en lui disant qu'on comprend sa difficulté et qu'on va trouver une solution". Les maîtres-mots de cette formation sont l'écoute et la conciliation.

Les élus de l'Indre fréquemment menacés

Les insultes et les menaces envers les élus sont de plus en plus fréquentes dans l'Indre. "Aujourd'hui, des élus déposent plainte pour des outrages, des insultes, des menaces et parfois des violences", assure Jérome Peruzzo. La gendarmerie encourage les élus à déposer plainte systématiquement afin qu'elle puisse enquêter, procéder à l'interpellation des auteurs et à leur présentation devant la justice.

"Il ne faut vraiment pas que l'élu considère qu'une menace de mort, ce n'est pas grave, que ça fait partie du travail, non, il faut mettre un coup d'arrêt à ces comportements dès les premiers faits afin d'éviter que cela devienne une habitude, insiste le lieutenant colonel de la gendarmerie de l'Indre. Les personnes dépositaires de l'autorité n'ont pas à se faire menacer et outrager dans l'exercice de leurs fonctions".