Pour favoriser le commerce local, le Grand Annecy lance une application mobile et un site internet

Avec l'application mobile et le site internet "Grand Annecy Shop", l’objectif est de favoriser le passage au digital des commerçants du bassin annécien. Une nécessité d'autant plus importante que les confinements et la crise sanitaire liée à la Covid-19 ont impacté le fonctionnement de nombreuses boutiques. "À l’approche des fêtes, ce dispositif permettra à tous les commerçants référencés de miser sur la vente en ligne, de diversifier leurs activités et de toucher une clientèle plus large en optimisant leur visibilité", indiquent dans un communiqué commun la Région Auvergne-Rhône-Alpes et le Grand Annecy.

"Grand Annecy Shop" est accessible sur smartphone ou depuis un ordinateur. Cette plateforme (site et application) a été créée par la startup annécienne GreenWeb, spécialisée dans la conception de solutions digitales éthiques, locales et écoresponsables. Son financement (38 000 euros) a été pris en charge par la Région Auvergne-Rhône-Alpes. Le Groupement national des indépendants (GNI) et les Vitrines d'Annecy (association de commerçants) sont partenaires de cette opération.

Pour les commerçants, c'est une question de survie." - Thierry Radice, les Vitrines d'Annecy

📻 ÉCOUTEZ Thierry Radice des Vitrines d'Annecy Copier

Grand Annecy Shop va permettre aux consommateurs de :

découvrir toute l’offre commerciale territoriale

se connecter avec les commerçants et professionnels locaux à travers des fonctionnalités sociales telles que l’abonnement à ses commerces préférés, les messages instantanées, les appels vidéo…

recevoir des notifications pour des bons plans, des offres anti-gaspillages, des événements, les menus du jour…

faire du "call and collect" (commande sur catalogue en ligne), du click and collect (commande en ligne), et plus tard de la livraison à domicile.

📻 Comment fonctionne l'application "Grand Annecy Shop" ? Les explications de Jonathan Guery de GreenWeb. Copier

Pour les commerçants du Grand Annecy, "c’est un outil tout en un pour aider à digitaliser les activités, avec notamment un accompagnement à la mise en place pour qu’ils (les commerçants, NDLR) puissent se créer des boutiques “clés en main”, et qu’ils soient opérationnels en quelques heures.".