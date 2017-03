Pour financer sa nouvelle école, le maire de Faugères écrit aux 10 plus grandes fortunes de France

Où trouver de l'argent quand on n'en a pas? Le maire de Faugères, dans le biterrois en appelle aux "Riches de France" pour financer sa nouvelle école et sa nouvelle mairie .

La commune de Faugères, dans le biterrois a besoin de 2 millions d'euros . C' est le montant de la construction d'une nouvelle école et d'une nouvelle mairie , sauf que 2 millions, même avec des subventions, pour un village de 500 habitants, c'est un endettement de plusieurs dizaines d'années .

Philippe Bouche, le maire a décidé d'avoir recours au mécénat et il " tape fort et haut", puisqu'il a écrit aux 10 plus grandes fortunes de France - Liliane Bettencourt , Bernard Arnault, pdg du groupe de luxe LVMH, Serge Dassault...pour solliciter leur aide . Pour l'heure, il a reçu une réponse négative et une lui disant que la demande est transférée à la Fondation du groupe dont il préfère ne pas donner le nom..

Pour Philippe Bouche, ce n'est pas un coup d'éclat, il espère vraiment pouvoir boucler le budget de la construction de l'école et de la mairie, "nécessaires au développement de la commune, explique le maire. La commune va accueillir de nouveaux habitants, des familles avec enfants, les bâtiments qui accueillent l'école et la mairie sont vieux , pas aux nouvelles normes d'accessibilité .Philippe Bouche livre une anecdote " pour un mariage d'une personne handicapée, il a fallu partir avec la Marianne sous le bras à la salle des fêtes ."

Philippe Bouche, le maire de Faugères:" j'ai ajouté au courrier, une bouteille de Faugères"

Philippe Bouche a joint à chacun de ses courriers, une bouteille de vin de Faugères, un des crus du Languedoc les plus connus, "mais ce n'est pas un pot de vin," ironise le maire .