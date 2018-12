Pour gagner en efficacité, l'indre-et-Loire adapte son dispositif de réalisation des cartes d'identités et passeports

Finis les interminables délais pour obtenir une carte d'identité ou un passeport en Indre-et-Loire? La préfecture adapte tout le dispositif, dans l'espoir de ne plus être un des deux départements français dans lesquels l'attente est la plus longue.

Indre-et-Loire, France

Il faut actuellement 57 jours, en moyenne, pour obtenir un passeport ou une carte d'identité en Indre-et-Loire. C'est 20 jours de moins qu'au début 2018, mais ça reste tout de même très lent par rapport aux autres départements où on obtient ces papiers presque trois fois plus vite. Il n'y a qu'un seul département dans lequel l'attente est plus longue qu'en Touraine.

La Préfète a donc décidé de réorganiser le dispositif de recueil (DR) pour la réalisation de papiers d'identité : Deux bornes qui étaient installées à Tours vont être déplacées en zone rurale. La première sera installée à Saint-Paterne-Racan, tandis que la seconde sera implantée à Azay-le-Rideau.

Autre nouveauté : l'entrée en service d'un DR supplémentaire à Saint-Pierre-des-Corps.