Coronavirus : pour garder la forme pendant le confinement, le Drômois Kevin Mayer lance le "diet challenge"

Bonsoir à tous ! Je vous propose un challenge pour que ce confinement nous soit bénéfique : Le #dietchallenge. On a tous ce défaut dès qu'on s’ennuie de regarder sans cesse dans le frigo et de grignoter tout au long de la journée. Le but de ce défi est donc de ne pas prendre de masse grasse durant la période de quarantaine ! Je poste cette photo pour vous montrer ma forme du moment : 9% de masse grasse. Mon but: qu’à la fin du confinement, ce taux n’ai pas augmenté, et même pourquoi pas baissé ! Pour participer, pas besoin de prendre votre masse grasse, il vous suffit juste de partager vos photos ou vidéos de plats, d’exercices ou autres techniques, en me mentionnant dans vos posts / stories avec le #dietchallenge. Je partagerai tous les jours les plus motivés/inventifs d’entre vous ! Il ne s’agit pas là d’un concours de culturisme ou du jugement physique d’une personne. Il s’agit plutôt d’éviter la sur-consommation alimentaire, ce qui entre nous, pourrait aussi modérer les queues des magasins alimentaire et de ce fait, améliorer les mesures de confinement… On dit souvent que le sport fait maigrir, mais si vous voulez bien en croire mon expérience, c’est la qualité et la quantité de nourriture que vous ingérez qui sont responsable de l’augmentation de la matière grasse. Ne tombons pas aussi dans le panneau de la perte de poids, le but est de bien manger et faire un minimum d’exercice pour être en bonne santé ! Bouffer n’est pas la seule occupation que nous ayons ! Alors bon courage et à la fin du confinement, 3 participants seront tirés au sort et recevront des lots que je dévoilerai plus tard. Notre seul moyen d’aider le personnel médical est de respecter les mesures de confinement, je leur fais part de tout mon courage et mon soutien.