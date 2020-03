Pour garder le lien avec nos anciens, le fichier canicule et des appels vidéos

En Drôme et en Ardèche, les communes s'organisent pour conserver du lien social avec les personnes âgées malgré le confinement pour lutter contre le COVID-19. À Privas et Romans, on utilise le fichier canicule. Dans certains Ehpad, on propose des conversations vidéos entre le résident et sa famille.

Les communes s'organisent pour briser l'isolement des personnes âgées pendant le confinement. Les visites dans les maisons de retraite sont interdites, les sorties sont restreintes. Pour garder du lien, certaines villes ont réactiver leur fichier canicule. Géré par les centres communaux d'action sociale, il recense des personnes fragiles qui sont contactées pendant l'été au moment des forts pics de chaleur pour savoir comment elles vont. Romans (Drôme) ont décidé de les utiliser pour prendre des nouvelles des anciens pendant cette période de confinement. Les personnes âgées intéressées peuvent s'inscrire par mail en écrivant à bbertrand@ville-romans26.fr ou par téléphone au 06 37 26 00 35.

"C'est une veille bienveillante pour prendre des nouvelles de la personne, explique Olivier Tarré, le directeur du CCAS de Romans. Savoir si tout va bien, si elle a malgré tout des contacts avec sa famille, si elle ne manque de rien en terme de courses ou de repas, s'il n'y pas de soucis au niveau des visites des personnels médicaux ou des aides à domicile. L'idée, c'est de faire un tour d'horizon de la vie de la personne."

À Privas, le CCAS met en place le même dispositif pour les gens qui se sentent seul. Le centre s'engage à les appeler tous les jours. Il faut s’inscrire au 04 75 64 69 62 ou 04 75 64 69 61.

Dans les EHPAD, des appels vidéos pour maintenir le lien

Dans certaines maisons de retraites, on a opté pour des conversations vidéos entre les résidents et leur famille. Comme à l'EPHAD Marie-France Préault de Valence où des tablettes sont mises à disposition des résidents. Ils sont accompagnés par une animatrice pour les aider à prendre ne main le matériel. Ces conversations vidéos font du bien à la famille mais aussi aux résidents estime la directrice, Sylvie Cochet : "Vu le contexte, nous avons annulé beaucoup d'animations, donc les journées semblent beaucoup plus longues même si nous avons renforcer notre programme d'activités en interne. C'est donc important de pouvoir s'évader un petit peu et de pouvoir rentrer dans le quotidien de sa famille et de participer à son quotidien"

Dans un EHPAD de la Voutle-sur-Rhône, le dispositif est aussi en place. Martine a pu tester le dispositif avec son frère et sa sœur pou voir son papa. "Mon père étant un peu sourd, il entendait pas bien et donc l'animatrice répétait ce qu'on disait. Mon papa était très content, il nous disait coucou, il nous envoyait des bisous. Le fait de le voir, ça nous a fait chaud au cœur. Maintenant, on se sent mieux."