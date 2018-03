Pour garder son vélo plus longtemps, il faut décourager les voleurs

Par Corinne Fugler, France Bleu Alsace et France Bleu Elsass

On estime qu'en France, un vélo est volé chaque minute. 400.000 chaque année. Pour décourager les voleurs, il faut suivre quelques règles élémentaires, comme se doter d'un bon cadenas et attacher son vélo à un point fixe. On peut aussi éviter d'acheter un vélo volé, en ligne ou dans un vide-grenier.