Pour Halloween, les forces de l'ordre et de sécurité mettent en garde les fêtards de façon ironique

La police des Alpes-Maritimes rappelle de façon ironique que les armes factices et objets dangereux sont interdits le soir d'Halloween avec le plan vigipirate

Alpes-Maritimes, France

Pour Halloween, la préfecture rappelle que la consommation d’alcool sur la voie publique est interdite. La vente, la détention et l'utilisation d’articles pyrotechniques (les feux d'artifice) sont également proscrites. Pas de déguisement avec arme factice, leur port, transport et maniement sont interdits ce soir afin de prévenir tout trouble à l'ordre public et atteinte grave aux personnes durant les célébrations de la fête d’Halloween.

Les mineurs âgés de moins de 13 ans et non accompagnés d’une personne majeure ne pourront pas se déplacer.

La détention et l’utilisation des artifices de divertissement, quelle qu’en soit la catégorie, est interdite jusqu'au 2 novembre sur la voie publique dans les lieux de grands rassemblements de personnes ainsi qu’à leurs abords et dans les immeubles d’habitation.