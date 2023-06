Pour honorer la promesse faite à sa grand-mère, un Normand recherche un soldat canadien à Caen en juin 44

Christian Ernoult est obstiné ! Ce retraité de 74 ans installé à Argences au sud-est de Caen cherche depuis plus de 10 ans à identifier un soldat canadien ayant débarqué en Normandie et stationné à Caen en juin/juillet 1944. Le normand qui possède quelques effets personnels de ce soldat aimerait pouvoir lui remettre si il est toujours vivant ou les offrir à sa famille. Mais les indices pour retrouver cet homme sont maigres. La ministre conseillère à l'ambassade du Canada en France, Joya Donnelly, a décidé de lui prêter main forte !

Des effets personnels retrouvés dans la maison de ses grands-parents

Le Normand possède peu d'éléments pour identifier ce soldat dont il n'a pas le nom, ni celui du régiment dans lequel il a servi. Pour le retrouver il n'a qu'une photo collée à l'intérieur d'un porte-bonheur où figure aussi des médailles et une prière écrite en français. Un chapelet dans son étui d'origine et un bréviaire, un livre de prières appartenant à cet homme ont aussi été retrouvés dans la maison des grands-parents de Christian Ernoult.

Une photo agrandie du porte-bonheur appartenant à ce soldat canadien © Radio France - Elodie Touchais

Les grands-parents de Christian Ernoult habitaient à Caen, dans le quartier de la Maladrerie au 7 de la rue du clos des roses, juste à côté du camp de base des soldats canadiens pendant l'été 1944. Des liens se sont forcément tissés raconte le normand : "les soldats rentraient chez nous pour de la couture parce qu'il y avait une machine à coudre ou pour récupérer de l'eau parce qu'on avait un puits. En échange, mes grands-parents étaient nourris par l'armée canadienne pendant au moins 15 jours". Mais toutes ces histoires sont longtemps restées secrètes, "mon grand-père qui était dans la défense passive ne parlait jamais de la guerre". Après son décès, sa grand-mère et ses tantes vont revanche remonter le temps et partager leurs souvenirs avec le retraité qui va alors se mettre en quête de 4 soldats canadiens. Il en retrouvera trois.

La ministre déléguée à l'ambassade du Canada relaie l'avis de recherche

Christian Ernoult tape à toutes les portes françaises comme canadiennes. Ministres, secrétaires d'état, représentants de l'armée canadienne, officiels présents aux cérémonies, avis de recherche distribués dans les cars ou même placardés sur sa voiture : le normand ne ménage pas ses efforts !

Christian Ernoult tape depuis 10 ans à toutes les portes, françaises et canadiennes © Radio France - Elodie Touchais

Début juin, il a profité d'une cérémonie hommage organisée à l'Abbaye d'Ardennes d'Authie pour glisser un mot à la ministre présente. "J'ai vu cela comme un défi" raconte Joya Donnelly qui a accepté de l'aider en relayant à son tour cet avis de recherche.

La ministre canadienne et le normand espèrent qu'internet fera des miracles et les mettra sur la piste de cet homme, de sa famille ou de son régiment. "C'est une promesse faite à ma grand-mère et j'espère bien réussir parce que c'est assez prenant. En temps et sentimentalement" reconnait le retraité dont la gorge se noue. "Je continue un peu ce que mes grands-parents auraient pu faire".

"Le devoir de mémoire, c'est plus que des dates"

Pour la ministre canadienne, ces recherches s'inscrivent pleinement dans le devoir de mémoire qui est pour Joya Donnelly, "plus que des dates, plus que des discours, ce sont des relations et des amitiés qui renaissent de génération en génération".

Et Christian Ernoult ne veut pas laisser l'histoire de ce soldat canadien sans suite : "cela prendra le temps qu'il faut, je suis encore vivant, ça peut continuer !"