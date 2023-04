Pour Jacques, invalide depuis 2011, " les handicapés sont toujours mis de côté "

Un anniversaire " au pied du mur ". Cette semaine, l' APF France Handicap célèbre ses 90 ans. Mais l'association n'a guère l'esprit à la fête.

Malgré deux lois sur le handicap, en 1975 et en 2005, et les annonces, ce mercredi, du Président Macron, la France n'est toujours accessible aux handicapés. Dans ce contexte, l'APF du Grand Est a organisé ce jeudi une manifestation devant la préfecture à Metz.

Sur place, une soixantaine de personnes, valides et invalides venues de la Grande Région pour dénoncer dans ce domaine le retard pris par l'Etat et les pouvoirs publics. Devant les fenêtres du préfet, en fauteuil roulant ou non, les manifestants ont rappelé que les personnes souffrant de handicap étaient toujours en 2023 " au pied du mur " !

Parmi les manifestants, Jacques, originaire de Dieuze. Après une maladie dégénérative, il s'est retrouvé en fauteuil roulant en 2011. Et malgré la dernière loi sur le handicap de 2005, sa vie quotidienne ressemble souvent à un véritable parcours du combattant.

Lors de la 6e conférence nationale du Handicap, le président Macron a annoncé toute une série de mesures pour faciliter la vie quotidienne des personnes handicapées (fauteuils roulants remboursés à 100%, administrations plus à l'écoute, déblocage d'1,5 milliards d'euros pour rendre plus accessibles les lieux publics). Hélas rien de bien nouveau pour Thierry Debonnet, le directeur territorial des actions associatives pour l'APF France Handicap.

Une délégation a été reçue par un directeur de cabinet du préfet. Selon l'association APF France Handicap, seulement 4 préfectures en France ont établi des sanctions administratives contre les établissements ne respectant la loi sur l'accessibilité des personnes handicapées